中國094核潛艦罕見曝光！ 衛星照片顯示飛彈艙開啟

這張12月7日透過Google Earth Pro取得的衛星影像顯示，一艘潛艦停靠在中國南部海南島的龍坡海軍基地，其飛彈艙呈現開啟狀態。該潛艦經辨識為中國094型核動力彈道飛彈潛艦。（圖：Google Earth Pro）〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國《新聞週刊》（Newsweek）16日報導，最新的Google Earth Pro衛星影像顯示，中國一艘094型核動力彈道飛彈潛艦，停泊在南海爭議海域附近的龍坡海軍基地碼頭，至少有4個飛彈發射艙處於開啟狀態。

活躍於X平台的開源情報分析師@benreuter_IMINT指出，這艘潛艦為中國6艘094型潛艦之一，最多可攜帶12枚具核打擊能力的長程飛彈。美國國防部的報告顯示，094型潛艦通常配備巨浪-2型（JL-2）或巨浪-3型（JL-3）潛射彈道飛彈，其射程分別可達7223公里和約1萬公里，具備攻擊美國本土的能力。

龍坡基地是中國094型潛艦的主要母港，設有6座長230公尺的碼頭及地下設施，可供12艘潛艦停泊並避開偵察和攻擊。根據報導，美國國防部認為，中國可能利用這些潛艦進行「近乎持續的海上威懾巡邏」，以鞏固其海基核威懾力量。

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然而，單從衛星影像可能難以完全辨識細節，但094型潛艦最明顯的特徵，就是其背部為了容納巨浪-2型潛射彈道飛彈而隆起的「龜背」狀整流罩。

新加坡國防與戰略研究所（Institute of Defence and Strategic Studies）高級研究員許瑞麟（Collin Koh）表示，這次曝光的衛星影像相當罕見，進一步支持了094型潛艦定期執行戰略威懾巡邏的說法。中國前潛艦軍官也指出，南海複雜的水下地形與平均水深達1200公尺的條件，使其成為潛艦機動與躲避偵測的理想場所。

這份影像拍攝於12月7日，顯示一架起重機正在潛艦開啟艙口上方作業。@benreuter_IMINT推測，這可能涉及飛彈的裝載或卸載。然而，美國海軍前潛艦兵、新美國安全中心（Center for a New American Security）兼任高級研究員舒加特（Tom Shugart）表示，起重機的存在及飛彈艙開啟不一定意味著彈道飛彈操作，也可能是其他維護作業。

北京對其核武庫存量始終保密，美國軍方估計，截至2023年，中國擁有超過500枚核彈頭，其中至少72枚部署於潛射彈道飛彈。《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists）指出，中國正加速擴展核武能力，增強其戰略威懾力。

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