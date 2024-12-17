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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

俄羅斯核生化部隊司令驚傳被炸死 現場距離克宮僅7公里

2024/12/17 15:45

俄羅斯核生化部隊司令基里洛夫中將在莫斯科被炸彈炸死。圖為基里洛夫掛少將軍階時期照片。（美聯社）俄羅斯核生化部隊司令基里洛夫中將在莫斯科被炸彈炸死。圖為基里洛夫掛少將軍階時期照片。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯核生化防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）中將，今（17）驚傳在莫斯科梁贊大道（Ryazansky Prospekt）一處建築外被炸彈炸死，現場距離克里姆林宮僅7公里。

從奪走基里洛夫中將性命的事故現場照片可見，建物大門被炸歪，地面上則放置2個黑色屍袋。（路透）從奪走基里洛夫中將性命的事故現場照片可見，建物大門被炸歪，地面上則放置2個黑色屍袋。（路透）

據《路透》報導，俄羅斯聯邦偵查委員會表示，1枚炸彈被安裝在電動滑板車內引爆，導致基里洛夫和1名助理被炸死，從事發後現場照片可見，建物的大門被炸歪，地面上則放置2個黑色屍袋。

這起爆炸案的事發街道，距離克里姆林宮僅7公里。（路透）這起爆炸案的事發街道，距離克里姆林宮僅7公里。（路透）

據了解，基里洛夫所主掌的部隊，是專門在核輻射、化學和生物汙染環境下作戰的特種單位，烏克蘭於16日指控基里洛夫在烏國使用化學武器，被俄羅斯否認。

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