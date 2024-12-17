土耳其邊境集結軍隊 美擔憂即將入侵敘利亞

土耳其12月11日對敘利亞東北部卡米什利（Qamishli）附近進行空襲，摧毀了一輛據稱由庫德族武裝「敘利亞民主力量」（SDF）運輸軍備的卡車。（歐新社）〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》16日獨家報導，美國官員警告，土耳其及其盟軍正在敘利亞邊境集結重兵，可能準備跨境對美國支持的敘利亞庫德族勢力發動大規模攻勢，這一發展引發了美國與敘利亞庫德族領導人高度關注。

據美國高層官員透露，土耳其在敘利亞北部邊境的科巴尼（Kobani）附近，部署了大量突擊隊員、砲兵以及民兵武裝，與2019年土耳其入侵敘利亞東北部的前兆極為相似。一位官員表示，這次跨境行動「可能迫在眉睫」。

據報導，敘利亞庫德族民事管理機構官員艾哈邁德（Ilham Ahmed）已致信美國當選總統川普，呼籲他敦促土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）避免派兵越境。信中指出，土耳其試圖在川普上任前，取得對敘利亞北部的事實控制，藉此迫使新政府承認其領土主權。

請繼續往下閱讀...

艾哈邁德警告，土耳其的入侵將對科巴尼的庫德族和基督徒社區造成「災難性」影響，僅該地區就可能有超過20萬人流離失所。她強調，土耳其的行動將破壞地區和平，並使庫德族武裝在與美軍合作打擊「伊斯蘭國」（ISIS）殘餘勢力的行動中陷入困境。

美國國務卿布林肯（左）上週在安卡拉其會見土耳其總統艾多根。（美聯社）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上週曾前往土耳其，試圖就敘利亞問題與艾多根達成共識，要求土耳其克制對庫德族的軍事行動。然而，美方斡旋的停火談判於16日破裂，庫德族發言人表示，土耳其在科巴尼東西兩側的軍事集結有增無減。

敘利亞領導人阿塞德（Bashar al-Assad）本月初被以「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）為首的反對派推翻後，局勢更為動盪。該組織曾與蓋達恐怖組織（al Qaeda）有聯繫，而阿塞德政權的倒台，為土耳其加大對庫德族武裝「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces, SDF）的壓力提供了契機。

艾哈邁德在信中提到，川普曾保證「美國不會拋棄庫德族」，並呼籲他利用自己獨特的外交方式勸阻艾多根，避免可能的侵略行動。她表示，川普的果斷領導力或許能夠制止這場災難，保護庫德族人民和美國在反恐戰爭中的重要盟友。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法