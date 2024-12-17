助韓提升海上戰力 美同意供售「李舜臣級」驅逐艦新款火控系統

忠武公李舜臣級驅逐艦四號艦「王建號」。（取自南韓海軍臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國防部國防安全合作局（DSCA）16日發布公告指，美國國務院已同意一項攸關南韓「忠武公李舜臣級」驅逐艦升級的軍售案，進行「知會國會」程序。這項總金額約3億美元（約新台幣97.48億元）的軍售，包含MK 99火控系統與相關配套，有助於強化正在升級中的6艘同級艦制海、防空戰力，藉此應對各種威脅。

根據美國國防部安合局16日公告，美國國務院批准攸關南韓「KDX-II」級驅逐艦性能提升與後勤、計畫支援項目，總金額約3億美元。這項軍售案包含MK99火控系統、武器指管系統（WDS）軟體更新、修改與整合，以及相關出版品、訓練、技術與後勤支援等。

美方估計，此次軍售可提高南韓執行制海、防空任務能力，雖然未提供該艦艇額外功能，但可改善硬體過時問題，以及軟體有待修復情形下，仍具備一定戰力。

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忠武公李舜臣級驅逐艦已服役20年左右，現正進行性能提升。（歐新社檔案照）「KDX-II」即為南韓海軍2003年起服役的6艘忠武公李舜臣級驅逐艦，取名自16世紀朝鮮王朝海軍名將李舜臣。「KDX-I」則是早在1998年起服役的3艘廣開土大王級驅逐艦，至於「KDX-III」則是搭載神盾戰鬥系統的先進水面艦，第一批次為3艘世宗大王級驅逐艦，第二批次為3艘正在籌獲的正祖大王級驅逐艦。

忠武公李舜臣級驅逐艦滿載排水量約5500噸，裝設至多64單元的垂直發射系統，裝載標準二型飛彈、反潛飛彈，甚至是國造的「玄武三型」對地巡弋飛彈，另有8枚魚叉反艦飛彈置於艦體兩側，由於該型艦已服役20年左右，包括裝備妥善率、現代化程度都有精進空間，因此，南韓政府已著手該型軍艦性能提升計畫，包括戰鬥系統、雷達系統與拖曳式陣列聲納等，都將獲得升級。

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