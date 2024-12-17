對美軍購備存帳達2800億元 陳瑞敏：已要求國防部檢討違約機制

我國近年有多筆對美軍購案，圖為首批38輛M1A2T戰車16日自台北港運至新竹裝訓部的情形。（資料照）〔記者方瑋立／台北報導〕國防部明年度編列歲出預算4760億元，包含M1A2T戰車、海馬斯多管火箭系統、岸置魚叉飛彈系統等對美軍購案，卻遭遇部分裝備延遲交付積欠情況。對此，審計部審計長陳瑞敏今（17）於立院答詢時指出，目前查出來已匯款予美方備存帳金額達2800多億元，另有1500多億元款項與重大軍購延後交貨有關。他強調，已要求國防部檢討，應該要有違約懲罰金等相關機制。

陳瑞敏今受邀至立法院院會列席報告112年度中央政府總決算審核報告案審核經過，並備諮詢，國民黨立委廖先翔、民眾黨立委林憶君就我國對美軍購案提出質詢。

林憶君指出，國防部明年編列歲出預算4760億元，再加上特別預算等金額都非常龐大，但卻常常被媒體報導交貨延遲、資金留存美方等問題。她詢問陳瑞敏，目前我方留在美方的資金有多少？還有多少沒有交貨？國防部是否有列帳管理？

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審計部審計長陳瑞敏17日指出，目前查出已匯款予美方的備存帳金額達2800多億，另有1500多億軍購案延後交貨。他並強調，已要求國防部檢討，應該要有違約懲罰金等相關機制。（圖擷取自國會頻道）陳瑞敏直言，此事一定有要求國防部列帳管理，目前查出匯給美方的備存帳有2800多億元，重大軍購案則有1500多億元屬延後交貨。

另外，廖先翔則稱，中華民國的國防採購，並未說要專門向哪個國家執行，譬如說，我國過去常跟美國採購，也會跟法國採購，雖然過程中發生一些弊案，原則上「分散有分散的好處」。

廖先翔表示，軍備採購長期集中在美國單一國家，產生長期依賴性，就會產生一些後遺症，如延宕交貨等情形，審計部是否對此有稽核？而在與美國簽核時，是否有相關違約機制？

陳瑞敏對此強調，已經發現有此問題，也要求國防部必須要有相關違約機制，好好檢討。

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