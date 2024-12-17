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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

俄核生化防護司令遇刺身亡 烏克蘭國家安全局：我們幹的

2024/12/17 18:20

俄羅斯核生化防護部隊司令基里洛夫與他的助理，在莫斯科街頭被炸死。（美聯社）俄羅斯核生化防護部隊司令基里洛夫與他的助理，在莫斯科街頭被炸死。（美聯社）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯核生化防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）今（17日）在莫斯科（Moscow）街頭遭暗殺身亡，而烏克蘭國家安全局（SBU）一名消息人士坦承，這是他們部門所實施的一次「特別行動」。

《法新社》報導，這名消息人士說：「對俄軍核輻射與生物化學防護部隊司令基里洛夫中將的清算，是SBU的一次特別行動。」

消息人士又說：「基里洛夫是一名戰爭罪犯，也絕對是合法的目標。他下令對烏克蘭軍隊使用被禁止的化學武器。」

基里洛夫因涉嫌在烏克蘭使用化學武器，在今年10月被英國制裁，而烏克蘭政府本週一也對基里洛夫提出指控。

消息人士補充：「這種可恥的的結局，正等候著所有那些殺害烏克蘭人民的人。針對戰爭罪的報復是必然會發生的。」

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