北韓軍與烏軍交戰後傷亡數百人 美官員：缺乏經驗所致

美國軍事高層17日透露，北韓軍隊在庫斯克前線的傷亡人數已達數百人之多。圖為俄軍多管火箭朝烏軍發射。（美聯社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓派遣大批兵力支援俄羅斯侵略烏克蘭，美國政府16日證實北韓軍隊在俄羅斯庫斯克前線有不少傷亡，美國軍方高層17日再透露，北韓軍隊在庫斯克前線的傷亡人數已達數百人之多。

根據《美聯社》報導，烏克蘭政府數週前指稱北韓已向俄羅斯派遣1.2萬名士兵，協助俄羅斯攻打在庫斯克州的烏軍，1名美國軍事高層17日透露，在庫斯克州作戰的北韓軍隊已出現數百人傷亡，該名官員雖沒有提供具體死亡人數，但北韓軍隊出現慘重傷亡的原因似乎是因為卻乏戰場經驗，導致傷亡人數不斷上升。

請繼續往下閱讀...

美國白宮及國防部16日證實，北韓軍隊主要以步兵在前線作戰，一直與俄羅斯部隊協同作戰，有時甚至在庫斯克一帶獨立作戰。

目前拜登政府盡可能地在總統當選人川普上任前向烏克蘭提供軍事援助，不過另一名美國軍事高層17日說，美國國防部可能無法在川普就職日將剩餘價值約56億美元的武器裝備庫存全部送給烏克蘭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法