俄核生化司令當街被炸死 莫斯科居民驚：戰爭已到身邊

俄羅斯「核生化防護部隊」司令基里洛夫及其助手，17日上午在莫斯科東南部一幢公寓大廈外被炸彈暗殺。（美聯社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯「核生化防護部隊」（RKhBZ）司令基里洛夫（Igor Kirillov）17日上午被炸死，烏克蘭國安局宣稱是他們鎖定暗殺，這枚藏在電動機車內的炸彈在俄國首都莫斯科東南部一幢公寓大廈外引爆，也未莫斯科居民帶來一定衝擊，一名住在案發地點旁公寓的居民坦言現在已陷入極度焦慮。

根據英國《BBC》報導，住在案發現場公寓的麗莎（Lisa）說：「在新聞中得知這事件是一回事，感覺很遙遠，但是當這事件發生在你家隔壁的時候，這就完全不一樣了，非常可怕。」

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麗莎坦言：「直到現在，戰爭感覺好像正在遠遠地發生，如今在這裡有人死了，你開始可以感受到戰爭帶來的後果。我的焦慮感已經達到高峰，現在我聽到的每個聲音都會讓我不安，我會想這種聲音是來自無人機還是建築工地上的機具。」

不過針對基里洛夫遭暗殺，俄羅斯媒體立場仍無太大改變，俄國安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）表示，調查人員必須在俄羅斯找到凶手，並且盡一切努力摧毀烏克蘭在莫斯科的協力者。

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