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中共24機艦擾台 我方還偵獲4艘中國公務船
國防部今日表示，截至今日上午6點的過去24小時內，偵獲15架次共機、9艘共艦及4艘中國公務船於台海周邊活動，其中2架次逾越台灣海峽中線，持續襲擾我西南及東部空域。 （國防部提供）
〔記者吳哲宇／台北報導〕台北、上海「雙城論壇」昨日落幕，但國防部今日表示，截至今日上午6點的過去24小時內，偵獲15架次共機、9艘共艦及4艘中國公務船於台海周邊活動，其中2架次逾越台灣海峽中線，持續襲擾我西南及東部空域。
國防部今日發布台海周邊海空域動態陳述，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲15架次中共軍機、9艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動。
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國軍資料顯示，13架次共軍主戰機侵擾中部空域；1架次輔戰機進入西南空域；1架次直升機出現在東部空域。
國防部表示，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控共軍動態並予應處。