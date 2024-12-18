中共24機艦擾台 我方還偵獲4艘中國公務船

國防部今日表示，截至今日上午6點的過去24小時內，偵獲15架次共機、9艘共艦及4艘中國公務船於台海周邊活動，其中2架次逾越台灣海峽中線，持續襲擾我西南及東部空域。 （國防部提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕台北、上海「雙城論壇」昨日落幕，但國防部今日表示，截至今日上午6點的過去24小時內，偵獲15架次共機、9艘共艦及4艘中國公務船於台海周邊活動，其中2架次逾越台灣海峽中線，持續襲擾我西南及東部空域。

國防部今日發布台海周邊海空域動態陳述，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲15架次中共軍機、9艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動。

請繼續往下閱讀...

國軍資料顯示，13架次共軍主戰機侵擾中部空域；1架次輔戰機進入西南空域；1架次直升機出現在東部空域。

國防部表示，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控共軍動態並予應處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法