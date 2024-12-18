法「戴高樂號」航艦打擊群前進印太 部分艦艇將靠泊日本

「戴高樂號」航艦打擊群出航，從地中海橫跨至太平洋。圖為「戴高樂號」（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國海軍「戴高樂號」（Charles de Gaulle）航空母艦打擊群11月底從土倫（Toulon）軍港出發，執行「克里蒙梭25」（CLEMENCEAU 25）任務，橫跨地中海到太平洋，與盟友進行一系列聯合演習。正在日本訪問的法國海軍太平洋區司令潘蓋特（Guillaume Pinget）17日指出，在「戴高樂號」航艦打擊群航行於印太期間，部分艦艇將到日本停泊。

綜合外媒報導，潘蓋特表示，「戴高樂號」航艦打擊群此次任務是1960年代後首度有法國航艦打擊群在太平洋航行，打擊群的部分艦艇將會在明年2月至3月停泊於日本，不過「戴高樂號」本身不會停泊在日本，原因是在日程上的限制以及必須完成的任務目標，並沒有打算停泊日本。

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潘蓋特指出，此次「戴高樂號」航艦打擊群的任務目的之一是了解各地狀況，透過提升與盟友共同行動的能力來促進地區安全。「戴高樂號」航艦打擊群抵達太平洋後，將與美國海軍第七艦隊會合，並與日本、澳洲和加拿大海軍進行聯合演習。

據了解，航艦打擊群以「戴高樂號」作為核心，由3艘法國巡防艦、1艘補給艦、1艘潛艦、多架飆風戰機，及以及多國護航艦艇組成。

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