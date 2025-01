拍到了！俄核生化防護部隊司令被炸死影片曝光

俄羅斯核生化防護部隊司令基里洛夫在莫斯科街頭被炸死,從路邊車輛行車紀錄器可以看到,基里洛夫當時和助理正走出建物,門口旁有輛電動滑板車。(圖擷自@bayraktar_1love「X」帳號)

電動滑板車上的炸彈引爆瞬間。(圖擷自@bayraktar_1love「X」帳號)

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯核生化防護部隊司令基里洛夫(Igor Kirillov)中將,17日在莫斯科街頭遭炸彈炸死,隨後有路邊停放車輛的行車紀錄器影片在社群平台上瘋傳,其中拍到了炸彈引爆的瞬間。

基里洛夫和助理當場被炸死。(歐新社)

《BBC》已核實了這段影片的內容,首先可以看到有輛開著大燈的車子停在馬路上,基里洛夫和助理從建物內走了出來,看起來應該是要上車,此時停在門口旁邊的電動滑板車突然爆炸,鏡頭亮起了一片火光。

電動滑板車殘骸。(美聯社)

《BBC》指出,影片中2人的衣物顏色,和事發現場2名死者的穿著相同,若將電動滑板車殘骸和影片內的比對,不難發現除了把手被炸掉之外,特徵基本一致。

俄羅斯核生化防護部隊司令基里洛夫。(美聯社)

開源情報機構Janes的專家表示,從影片的狀況來看,電動滑板車是被安裝了簡易爆炸裝置(IED),由於滑板車主要構造保持完整,因此炸彈採用的是破片殺傷,而非爆炸本身的威力。

麥肯齊情報機構(McKenzie Intelligence)分析師希思科特(David Heathcote),也認為在影片中爆炸的是IED,並且可能使用了軍規炸藥塞姆汀(Semtex)。

希思科特指出,這種暗殺模式需要有人從遠處盯著,發現基里洛夫靠近後就以手機或汽車遙控鑰匙的訊號引爆,可以說是相當複雜的計劃,或許需要數個月的準備時間,並且對目標展開時時刻刻的監視。

俄羅斯原先透露這枚炸彈使用了300公克的炸藥,後來修改為1公斤,烏克蘭國家安全局(SBU)已承認這場「特別行動」是由他們所實施。

