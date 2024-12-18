拍到了！俄核生化防護部隊司令被炸死影片曝光

俄羅斯核生化防護部隊司令基里洛夫在莫斯科街頭被炸死，從路邊車輛行車紀錄器可以看到，基里洛夫當時和助理正走出建物，門口旁有輛電動滑板車。（圖擷自@bayraktar_1love「X」帳號）

郭顏慧／核稿編輯

電動滑板車上的炸彈引爆瞬間。（圖擷自@bayraktar_1love「X」帳號）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯核生化防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）中將，17日在莫斯科街頭遭炸彈炸死，隨後有路邊停放車輛的行車紀錄器影片在社群平台上瘋傳，其中拍到了炸彈引爆的瞬間。

基里洛夫和助理當場被炸死。（歐新社）

《BBC》已核實了這段影片的內容，首先可以看到有輛開著大燈的車子停在馬路上，基里洛夫和助理從建物內走了出來，看起來應該是要上車，此時停在門口旁邊的電動滑板車突然爆炸，鏡頭亮起了一片火光。

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電動滑板車殘骸。（美聯社）

《BBC》指出，影片中2人的衣物顏色，和事發現場2名死者的穿著相同，若將電動滑板車殘骸和影片內的比對，不難發現除了把手被炸掉之外，特徵基本一致。

俄羅斯核生化防護部隊司令基里洛夫。（美聯社）

開源情報機構Janes的專家表示，從影片的狀況來看，電動滑板車是被安裝了簡易爆炸裝置（IED），由於滑板車主要構造保持完整，因此炸彈採用的是破片殺傷，而非爆炸本身的威力。

麥肯齊情報機構（McKenzie Intelligence）分析師希思科特（David Heathcote），也認為在影片中爆炸的是IED，並且可能使用了軍規炸藥塞姆汀（Semtex）。

希思科特指出，這種暗殺模式需要有人從遠處盯著，發現基里洛夫靠近後就以手機或汽車遙控鑰匙的訊號引爆，可以說是相當複雜的計劃，或許需要數個月的準備時間，並且對目標展開時時刻刻的監視。

俄羅斯原先透露這枚炸彈使用了300公克的炸藥，後來修改為1公斤，烏克蘭國家安全局（SBU）已承認這場「特別行動」是由他們所實施。

相關影片請見︰

Video of the liquidation of the Lieutenant General of the Russian Armed Forces Igor Kirillov and his assistant Ilya Polikarpov （apparently a Major） as a result of an explosion of a planted IED in Moscow.



One of the best and most successful operations of this kind in the entire… https://t.co/jUlaweLcVx pic.twitter.com/zTw5tirNFu — Special Kherson Cat ???????????? （@bayraktar_1love） December 17, 2024

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