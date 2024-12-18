潛艦後續艦預算若被刪 顧立雄：恐116年才能執行

立法院外交及國防委員會18日繼續審查114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分（不含國家安全局部分），國防部長顧立雄（左）會前受訪。（記者廖振輝攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕立法院外交及國防委員會今、明二日實質審查國防部明年度預算，總金額高達2840億餘元的「潛艦國造第三階段後續艦籌建」案，明年度編列19億餘元，但國民黨立委馬文君、黃仁、徐巧芯對此連署提案刪減預算。對此，國防部長顧立雄今日表示，因為原型艦「海鯤號」海測要到明年9月，若明年5月開始編預算，會因海測未過而無法通過預算，因此如果今年未過，就要等到115年才能編列、116年執行。

外傳顧立雄上週指示國防部與立委加強溝通潛艦預算，媒體今日於立法院詢問顧立雄溝通成果。顧立雄表示，國防部當然持續跟各位立委溝通，他已表態過，在海鯤號海測通過前，不會動用預算，因此，國防部維持這樣的基調與立委溝通，希望立委同意等海測通過後，再動支預算。

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媒體追問，若預算被刪除，有無其他備用方案？顧立雄表示，他只能說，很期待各位立委能夠支持潛艦國造的重大計畫，對國防部來說，國防戰力提升非常重要，所以對於外界質疑海鯤號海測還未通過，國防部盡量說明，會確保以安全方式，進行相關泊港測試跟海上測試，希望得到支持。

針對全案預算延宕，潛艦的造艦進度可能延後1至2年，顧立雄說，主要是預算編列年度的問題，因為海測要到明年9月，如果明年5月就要開始編預算，屆時會因海測未過，而無法通過預算，因此如果今年編列未過，應該就要等到115年才能編、116年執行。其中，全案最重要的就是台船，如果能夠及早進行委託、製造的話，建造的期程就不至發生延宕。

對於預算未通過，是否可能給國際錯誤訊息，讓國際誤認台灣未有自我保衛決心？顧立雄說，主要是潛艦事前備料，還有跟次合約商的合作關係會因此中斷。全案要再恢復的話，除了預算會延宕之外，次合約商也會質疑，我方是否有決心持續建造。事實上，明年就要開始跟次合約商的接洽，然後進行備料及相關前置作業，若中斷，當然會對「潛艦國造」等採國防自主提升戰力的方式，會有相當大的影響。

媒體另詢問，美國學者認為，我國國防部對共軍擾台的訊息不夠透明，顧立雄表示，這是個兩難問題，國防部當然希望資訊透明，但有關於我方情監偵的能力還有情報源頭，若揭露過多，可能會讓中國知道我方能力與來源。因此國防部會就此持續滾動式檢討。

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