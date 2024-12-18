2026年前再迎70輛M1A2T戰車 國軍花2.4億元在美國「打包外帶」

我國後續仍有70輛M1戰車、14套火山布雷系統車、18套海馬斯多管火箭系統待交付運輸回台，這些美製武器在美出廠後的陸上運輸作業，部分將由國籍物流業者承包。（國防部提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕我國首批M1A2T戰車於15日深夜由國籍航運輪「低調」運抵台灣，並迅速在黎明前運送至陸軍裝甲兵訓練指揮部接裝。而自明年起，我國後續仍有70輛M1A2T戰車、14套火山布雷系統車、18套海馬斯多管火箭系統待交付運輸回台。根據政府採購網公告資訊，這些武器在美國出廠後的陸上運輸作業，部分由國籍物流業者以743萬美元（約新台幣2.4億元）承包。

根據政府電子採購網的標案資訊顯示，國軍在美國當地的陸運作業，後續將由國籍物流公司承包，總金額約743.5萬美元（約新台幣2.416億元），履約期限自今年12月3日至2026年底。



我國自明（2025）年起至2026年底止，將有陸續有更多裝備將運送抵台，這些運送的品項，很可能包含明年、後年陸續交付我國的第2、3批70輛M1A2T戰車、14套M136「火山」布雷系統、18套M142「海馬斯」多管火箭系統，亦不排除有「彈簧刀」攻擊型無人機、其他飛彈的可能性。

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在我國M1A2T戰車抵台前，即有美國民眾目擊到外型酷似「柯博文」的卡車載著M1A2T戰車在公路奔馳，這些我國對美軍的購裝備曝光，顯示在美運輸期間即倍受我國矚目。（圖片擷取自@ronkainen7k15的Ｘ帳號）

我國首批M1A2T戰車於15日深夜，由國籍航運輪「低調」運抵台灣，並迅速在黎明前運送至陸軍裝訓部接裝。（記者劉宇捷攝）

在我國M1A2T戰車抵台前，即有美國民眾目擊到可能為將交付我國的M1A2T戰車，正透過火車板運向西岸港口運送，之後又有外型酷似「柯博文」的卡車，載著M1A2T在公路奔馳，這些我國對美軍購裝備的曝光，顯示在美運輸期間即受到我國矚目。而未來，這些軍購由我國籍物流公司統包運輸作業，不僅可以一條龍作業外，似乎也更方便「低調」作業，滿足國安需求考量。

至於M1A2T戰車後續將如何運用？根據軍方規劃，我國對美採購108輛M1A2T戰車，將提供給裝訓部、584旅全旅及269旅1個連使用；而首批38輛扣除10輛供裝訓部用於訓練外，其餘28輛可形成2個連的兵力，將直接配發給584旅或269旅主戰部隊使用。

根據軍方規劃，我國對美採購108輛M1A2T戰車，將提供給裝訓部、584旅全旅及269旅1個連使用。（國防部提供）

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