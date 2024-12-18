6艘快速布雷艇後續艇儎台啟動招商 海軍斥資15.48億向船廠招手

海軍今日發布招商公告，將斥資15.48億元採購6艘快速布雷艇後續艇儎台。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍持續透過「國艦國造」政策強化戰力，綜合政府採購網及國防部公開預算書資訊，海軍明年至2027年將斥資18億餘元採購6艘快速布雷艇後續艇，攸關儎台的招標案於今（18）日首度上網公告，總金額15.48億元。待這6艘後續艇於2027年完工後，將與現役4艘布雷艇形成有效戰力，拒止敵船團兩棲進犯我國。

海軍現有4艘隸屬192艦隊的快速布雷艇，全長約40公尺、全寬8.8公尺，滿載排水量376噸，可搭載32至64枚國造「萬象」水雷，並透過布雷軌道自艦艉投入海中。若在臨戰時期或戰時，可高效率地在各要港、關鍵水道、濱海區域進行布雷，拒止敵軍船團向我國進發。另外，得利於快速布雷艇小巧的艇身，因此可藉由「玉山級」兩棲船塢運輸艦等運載至指定水域作業。

快速布雷艇投放水雷效率甚高，可視不同任務需求，使用國造「萬象」系列水雷。（資料照）為進一步強化水上布雷戰力，國防部明年度公開預算書顯示，海軍明年至2027年將編列18億0672萬8千元，採購6艘快速布雷艇後續艇，明年執行預算約7億8908萬元。待6艘後續艇於2027年建造完畢後，海軍將有10艘快速布雷艇，可執行布雷任務。

根據政府採購網今日發布招標資訊，海軍今日起至明年1月21日止，針對「快速布雷艇後續艇」進行公開招商，全案總金額為15億4800萬元，並律定得標廠商須在簽約後次日起20個月內交付完畢。比對招標與預算金額，此應為儎台招標案，其餘預算將用於戰系、武器等其他採購事項。

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快速布雷艇可於臨戰時期、戰時迅速投放水雷。（資料照）值得注意的是，由於此次為「快速布雷艇後續艇」的首度招商，因此須有3家以上合格廠商投標，才有機會決標。

在此之前，海軍於12月4日公告「快速布雷艇後續艇法律服務案」，全案總金額為53萬1000元，自明年3月執行至2027年12月底，與快速布雷艇後續艇的籌獲進度相符，且納入2028年、2029年的法服擴充條款。但值得注意的是，此次「快速布雷艇後續艇」招商公告之中，「後續擴充」的欄位註明為「否」，意指若海軍欲再額外增購後續艇，需要再啟招標案，而非原案擴充實施。

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