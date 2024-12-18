耶誕軍售大禮包 美同意售挪威8001套榴砲精準導引套件

圖為適用於155公厘榴彈砲的M1156「精準導引套件」（PGK），為美國陸軍砲兵部隊現役裝備。（諾斯洛普．格魯曼官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕耶誕假期將屆，西方國家紛紛準備迎接年末重大佳節，但即便過節，還是得提防來自東翼的俄羅斯威脅。美國國防安全合作局（DSCA）日前宣布，現已同意出售8001套砲彈精準導引套件給挪威，將有效提升挪威陸軍砲兵部隊的精準打擊效能，用更少的砲彈，擊中更多敵威脅。

根據美國國防安全合作局軍售公告，挪威政府本次採購的8001套M1156A1「精準導引套件」（Precision Guidnace Kit, PGK），價值1.3億美元（約新台幣41.74億元）、由美國諾斯洛普．格魯曼創新系統子公司（原軌道ATK，現已合併）承包生產；該軍售將提升挪威陸軍砲兵部隊的中程打擊火力，進而強化北約盟友所屬地區的政治穩定與經濟發展。

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M1156精準導引套件由四面安定翼、雷管引信和GPS天線組成，能與現役高爆榴彈砲整合，透過發射後持續修正彈道，達到圓周誤差率（CEP）僅50公尺的精準打擊之效。（美軍DVIDS網站）

M1156精準導引套件為美國陸軍現役裝備，根據公開資訊，該套件主要由引信頭、四面安定翼及GPS導引天線組成，可套用至現有155公厘的M549A1、M795高爆榴彈砲，並部署至M777牽引砲、M109A6/A7自走砲等作戰儎台，該套件能在發射後持續修正彈道，進而達精準打擊之效。自2013年投入戰備以來，這項套件除了在美國陸軍服役外，也已獲澳洲、荷蘭、丹麥及本次採購的挪威所青睞。

值得一提的是，我國在2021年獲美出售40輛M109A6自走砲的軍售案中，也包含1698套精準導引套件，後來受俄烏戰爭爆發，衝擊供應鏈等因素影響，我國改增購18套HIMARS多管火箭系統。近期則有媒體傳出，隨著海、空戰力提升特別預算將在後（2026）年告結，陸軍正計畫將延宕的「銳霆專案」納入年國防預算，並改買M109A7型自走砲，不過，未來該案重啟後，能否順利取得該裝備，還有待後續觀察與追蹤。

我國曾有機會在2021年獲美出售40輛M109A6自走砲時，一併獲得近1700套精準導引套件；近期則傳出陸軍計畫在2026年重啟該案，並改買同數量的M109A7構型，屆時能否順利獲得該裝備，仍有待後續觀察。（美軍DVIDS網站）

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