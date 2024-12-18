防美國準總統川普「回鍋」後變卦？ 北約接手協調對烏軍援

美國送交烏克蘭的「標槍」（Javelin）反裝甲飛彈。（美聯社）〔編譯陳成良／綜合報導〕外媒《路透》報導，北大西洋公約組織（NATO）已按計畫從美國手中接管協調西方對烏克蘭的軍事援助。外界普遍認為，此舉旨在防範持「北約懷疑論」的美國總統當選人川普削減援助。

報導指出，此舉延宕數月後終於實現，使北約在俄烏戰爭中扮演更直接的角色，但並未承諾投入自身軍隊。然而，外交人士坦言，由於美國是北約的主導力量，也是烏克蘭的主要武器供應國，川普上任後仍可能大幅削減援助，因此北約接手協調的影響可能有限。

預計明年1月就職的川普曾表示，希望迅速結束烏俄戰爭，但並未說明具體作法。他長期以來一直批評美國對烏克蘭的財政和軍事援助規模過大。

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北約新設烏克蘭任務總部稱為「北約對烏克蘭安全援助和訓練」（NATO Security Assistance and Training for Ukraine，NSATU），位於德國威斯巴登（Wiesbaden）的美國克萊軍營（Clay Barracks）。知情人士透露，該總部現已全面運作，但延宕原因並未公開。

過去，由美國主導約50個國家組成的「蘭斯坦集團」（Ramstein group），以德國的美國空軍基地命名，負責協調西方對基輔的軍事供應。

波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅斯（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）上週接受《路透》採訪時表示，在華盛頓北約峰會後，北約對波蘭亞松卡（Jasionka）的主要轉運樞紐承擔了更大責任，該樞紐是外國援助烏克蘭的主要轉運站。

他補充說，當北約承擔責任時，也會指定國家負責保護「亞松卡樞紐」（Jasionka hub）。德國在11月提議重新部署其「愛國者」飛彈防禦系統，以保護這個重要的樞紐。

同時，即將卸任的拜登政府正加緊腳步，將盡可能多的武器運往基輔，因為擔心川普可能會削減對烏克蘭的軍事裝備供應。川普在第一個總統任期內曾威脅退出北約，並要求盟國將國內生產毛額（GDP）的3%用於軍事，而北約的目標是2%。

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