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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

烏軍無人機追擊 北韓士兵最後的絕望表情曝光

2024/12/18 11:31

北韓士兵面對新型態的無人機攻擊無法應對，他們呆滯、驚恐的表情看著無人機襲來。（圖擷自X）北韓士兵面對新型態的無人機攻擊無法應對，他們呆滯、驚恐的表情看著無人機襲來。（圖擷自X）

〔即時新聞／綜合報導〕北韓士兵隨著投入烏俄戰爭前線，傷亡持續增加，並遭到烏克蘭使用大量無人機空襲重創，從烏軍發布的一段影片可見，北韓士兵無法應對新型態的無人機攻擊，他們呆滯、驚恐的表情看著無人機襲來。

據《韓聯社》報導，烏克蘭軍方發布消息指出，俄軍連3天將北韓部隊部署在俄羅斯庫斯克州（Kursk Oblast）前線，遭到烏軍重創，14至16日之間造成50名北韓士兵喪生、47人受傷。

烏克蘭特種作戰部隊發布了一段影片，顯示運用FPV（第一人稱視角）無人機對北韓士兵及其裝甲車進行攻擊，北韓士兵為了躲避無人機而穿過樹林逃跑，但當他們被繼續追擊的無人機一一瞄準時，他們呆呆地看著無人機，面露驚恐。

目前派往俄羅斯作戰的北韓軍隊人數估計約1萬2000人，目前北韓士兵的傷亡人數，似乎已經達到200多人。

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