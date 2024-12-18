日本68架F-15J將變身「超級攔截機」 2030年升級完畢

日本航空自衛隊的F-15J戰機，現駐沖繩那霸基地。（記者劉宇捷攝）

〔記者陳治程／綜合報導〕美軍近年持續強化西太平洋兵力部署，除喬治．華盛頓號航艦重返日本橫須賀港，月前更確定F-35A、F-15EX戰機未來將前進青森三澤、沖繩嘉手納基地，強化第一島鏈空防。繼上（11）月首張合約後，美國防部日前再授予波音公司一筆4.5億餘美元合約，持續推進日本航空自衛隊升級68架F-15JSI「超級攔截機」，預計2030年完成構改。

美國國防部本（12）月10日國防合約公告指出，美國航空大廠波音公司（Boeing）現已獲得一筆價值4億5050萬美元（約新台幣144.74億元）合約，用以採購供日本F-15J/DJ戰機升級所需的搜索雷達、自我防衛系統和任務電腦，並在美國密蘇里州的波音聖路易工廠（St. Louis, Missouri）進行改裝，預計2030年2月前執行完畢。

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日本航空自衛隊F-15JSI戰機的電腦渲染圖。（波音公司官網）

根據航空新聞網站《FlightGlobal》統計，日本航空自衛隊（JASDF）現有199架F-15J/DJ戰機，其中44架為雙座機，因服役已久、維持妥善難度高，因此從中挑選部分飛機展開延壽。此後，美方在2019年同意為日本升級98架F-15J單座型機，預估金額45億美元（約新台幣1445.85億元），包含AN/APG-82（V）1雷達、AN/ALQ-239數位化電戰系統（DEW）及先進任務系統電腦（ADCP II）等裝備。

此外，軍聞網站《The Aviationist》更指出，日方升級後的F-15JSI還可掛載先前向美採購的AGM-158B「聯合空對面遙攻飛彈」 （JASSM-ER），有效提升其防區外的精準打擊能力。

一枚掛載於美國空軍F-15E戰機的AGM-158B「聯合空對面遙攻飛彈」（JASSM-ER）。（美軍DVIDS網站）

日本防衛省防衛裝備廳（ATLAS）前年2月發布「F-15性能提升」專案報告指出，空自現役68架F-15J戰機將進行升級，總成本6465億元（約新台幣1311億元），升級後的型號將改成F-15J「超級攔截機」（F-15J Super Interceptor, F-15JSI）。未來升級完成後，日本除擁有空自的F-15JSI、F-35A/B，還可搭配駐日美軍F-35A/C、F-15EX戰機，「跨代升級」印太第一島鏈空防。

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