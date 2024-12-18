籲善用我國現代化優勢 柏鴻輝：將物流、交通、科技用於動員

國防部軍政副部長柏鴻輝在昨（17）日的後備講習中，提出如何運用現有資源如物流系統、交通設施與科技技術，進行有效動員計畫，是未來可以精進的課題。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕自己的家園自己顧，借鏡烏克蘭、以色列等國際戰事，後備動員及相對應的配套措施，往往能讓國土防衛行動更加全面與順遂。剛從國外交流回國的國防部軍政副部長柏鴻輝昨（17）日主持後備動員計畫作業講習，即援以芬蘭為例，提出如何運用現有資源如物流系統、交通設施與科技技術，進行有效動員計畫，都是可以精進的課題。

國防部副部長柏鴻輝昨日於台北市後備指揮部主持「國軍114年軍事動員準備計畫作業講習」，並由全動署署長白捷隆、各部會代表、動員業務主官、主管及業務承辦人等與會，對各單位工作報告、專題報告做綜合性研討。

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《軍聞社》引述柏鴻輝的說法陳述，國軍應有效運用各式資源，並避免流於「紙上談兵」；他表示，台灣作為一個高度現代化的社會，如何運用現有資源，如「物流系統」、「交通設施」與「科技技術」，進行有效的動員計畫，是現階段需要深入思考的課題。動員計畫不僅要有完善的制度與設施，更要透過實際演練檢驗計畫的可行性，避免淪為空談的情況發生。

國防部全動署白捷隆署長發表後備戰力策進規劃。（軍聞社提供）

柏鴻輝也援引歐洲國家芬蘭為例，說明該國自二戰後，即積極規劃完善的防空與避難設施，從家庭到公共建設，皆融入國防思維，形成「全民國防」的堅實基礎。他指出，芬蘭的「系統化防禦建設」，不僅向敵人展現堅強的戰略決心，更讓國家在面臨威脅時，具備持續作戰的能力。

烏俄戰爭對全球國防思維影響深遠，柏鴻輝強調，動員整備不僅限於軍力，更須結合社會資源與國民力量，實現國力、軍力、民力的全面整合。烏克蘭戰場的經驗也顯示，戰爭不僅是武器的較量，更考驗社會韌性與動員能力，唯有平時充分準備，才能在戰時迅速有效應變。

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