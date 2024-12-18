波海上空不安寧 俄軍機頻襲擾逼得北約軍機一周內7度升空

荷蘭F-35戰鬥機本月初在波羅的海攔截俄羅斯AN-72運輸機。（資料照，取自荷蘭國防部網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕俄羅斯繼續在烏克蘭進行軍事行動，其於北約東翼的軍事活動也受到關注。美國媒體《星條旗報》17日報導，官員透露，北約在過去一周，7度派戰機升空應對在波羅的海上空活動的俄國軍機，由於俄國軍機行動前並無相關飛行計畫，還關閉了應答器，北約擔憂此舉將影響民航安全。

《星條旗報》報導，俄羅斯軍機過去一周在波羅的海行動，已導致北約戰機7度緊急升空應對，立陶宛國防部於本周一表示，最近一次發生於上周日（15日），當時北約軍機攔截一架俄軍的AN-72運輸機，從俄羅斯本土飛往立陶宛西側的俄國飛地加里寧格勒。

報導稱，在波羅的海上空發生的一系列攔截行動，正值波海國家海底電纜遭切斷，以及俄國擾亂波海商船的海上導航系統，致使區域局勢緊張之際，且遭北約戰機攔截的俄羅斯軍機有個共同點，就是皆把應答器關閉，因此商用雷達無法辨識。

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雖然北約軍機與俄國軍機近距離遭遇狀況相對常見，也幾乎不會發生事故，但北約仍擔憂，俄軍此舉可能對民用航空造成影響。這篇報導也援引美軍無人機、俄軍戰機去年擦撞案例，這起事件發生於去年3月，美軍1架無人機與俄軍戰機在黑海上空擦撞，導致美軍無人機墜毀，如此可能導致局勢升溫。







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