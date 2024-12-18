美軍陸戰隊斥資近10億美元 強化近岸作戰能力

由澳洲、美國、日本等13個國家、超過3萬名官兵2023年7月下旬參與「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍演期間，美國陸戰隊進行模擬兩棲攻擊。（取自美軍DIVDS網站）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸戰隊（USMC）將投入近10億美元（約新台幣325億元）用於升級戰術系統和發展新型近岸作戰系統，以強化跨單位整合和近岸作戰能力。

美國《防務一號》（Defense One）網站報導，根據承包商ManTech公司12月3日發布的新聞稿，該公司獲得了兩項為期五年的研發合約，總價值約10億美元。其中一項價值2.69億美元（約新台幣87.4億元）的合約，旨在升級陸戰隊的戰術網路，並將新產品進行評估、展示和實地測試。這項計畫由陸戰隊資訊副司令辦公室主導，ManTech將運用其快速原型開發流程來執行。

一位陸戰隊官員拒絕透露這項計畫的具體細節，但其表示，這是一項更大規模努力的一部分，目標是使陸戰隊成為聯合終端攻擊管制（JTAC，Joint Terminal Attack Control）的首選單位。JTAC指揮空中打擊和其他空中支援任務。

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美軍陸戰隊資訊副司令作戰室副主任邱上校（Allan Chiu）表示：「作戰室部門對這份合約感到振奮，它讓我們有機會開發新技術，使陸戰隊能與情報界和聯合部隊整合，在任何地區取得決定性優勢。」

他指出，陸戰隊現有的戰術網路運作良好，但現代戰爭瞬息萬變，需要不斷調整和創新。

至於另一項總金額7.15億美元（約新台幣232億元）的合約，則將協助陸戰隊作戰實驗室（Marine Corps Warfighting Laboratory）發展、測試在淺海和近岸水域的作戰概念，這是「2030年兵力設計」（Force Design 2030）計畫的一部分。

另一位陸戰隊發言人卡蘿（Emily Carroll）表示，ManTech的具體貢獻，將取決於合約初期階段的發現。由於工作的敏感性，目前尚無法透露ManTech在此計畫中的具體貢獻細節。但ManTech在系統工程和創新解決方案方面的專業知識，將支持陸戰隊作戰實驗室塑造未來作戰能力的任務。

ManTech還持有其他幾項軍事合約，包括與陸軍簽訂的價值374億美元（約新台幣1.21兆元）的指揮、管制、通信、資訊、情報、監視和偵察（C4ISR）項目，以及與國防部資訊分析中心簽訂的價值280億美元（約新台幣9100億元）的研究和分析支援項目。

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