核生化部隊中將司令遇襲身亡 俄國防部稱：年輕人的真正導師

俄羅斯核生化部隊司令基里洛夫在莫斯科被炸彈炸死。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯核生化防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）17日在莫斯科被炸彈炸死，俄羅斯國防部機關報《紅星報》刊登一篇悼念文章，稱其是一位傑出軍事首長、科學家和創新者，還譽其是年輕專業人員的真正導師。

俄羅斯衛星通訊社18日報導，一篇悼念文章稱，「俄羅斯聯邦國防部深懷悲痛地通報，2024年12月17日俄羅斯聯邦武裝力量核生化防護部隊司令、俄羅斯聯邦勞動英雄伊戈爾．阿納托利耶維奇．基里洛夫中將不幸去世。」

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俄羅斯國防部指出，基里洛夫不僅以傑出的軍事首長，而且以科學家和創新者而聞名，他的研究和創新方法有助於優化流程，改善行動效率，並為武裝力量引入先進的解決方案。

悼念文章強調，透過基里洛夫的努力，許多軍事方面都獲得改進，這使他的名字成為國防領域進步和創新的代名詞。

俄羅斯調查委員會稱，俄羅斯核生化部隊司令基里洛夫在莫斯科一棟住宅大樓外被炸死。（法新社） 俄國國防部還補充稱，基里洛夫對確保俄羅斯聯邦安全、發展，以及提高核生化保護部隊的戰備狀態、研製現代化武器、軍事裝備以及培訓該部隊軍官骨幹，作出重大貢獻。此外，他成為許多年輕專業人員的真正導師，激勵他們探索和引進新思想。

報導指出，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫表示，烏克蘭的軍事政治領導層將因謀殺基里洛夫遭到報復。

根據公開資訊，基里洛夫現年54歲，畢業於科斯特羅馬防化兵高級軍事指揮學校，曾被授予「俄羅斯聯邦勞動英雄」金星獎章。基里洛夫曾定期公佈美國五角大樓在烏克蘭進行軍事生物計劃的最新消息。

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