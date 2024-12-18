學習烏克蘭經驗 俄羅斯將創立「純無人機部隊」

俄軍最新型的S-70「獵人」（Okhotnik）匿蹤無人戰鬥機（UCAV）。 （圖：俄羅斯國防部）〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯國防部宣布，其計畫於2025年第三季成立「無人系統部隊」（Unmanned Systems Forces），展現對無人機戰爭的高度重視。俄國國防部長貝洛索夫（Andrey Belousov）表示，這項成立專責部隊的舉措，旨在應對快速發展的軍事技術趨勢。

軍聞網站《Defence Blog》報導。貝洛索夫在國防簡報會中指出，該部隊的成立已獲最高統帥 、俄羅斯總統普廷批准，目標是在明年第三季前完成建置。他強調，俄羅斯軍方目前每天部署超過3500架無人機，並計劃持續擴大規模。此外，俄羅斯國防部數據顯示，其防空系統今（2024）年已攔截逾2萬7000架無人機，足見無人機在現代戰爭中的重要性日益提升。

俄羅斯此舉被認為是回應烏克蘭的先行策略，烏克蘭早於2023年夏天率先創建獨立的「無人系統部隊」，成為全球首個設立無人機專責軍種（branch）的國家。這項創新之舉已成為烏克蘭國防戰略的核心，有效反制傳統軍事戰術，並提升偵察、鎖定目標和精準打擊能力。

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報導中指出，烏克蘭的成功經驗顯示，專門的無人系統部隊可大幅增強軍事效能，並成為抵禦敵方侵略的重要利器。俄羅斯此番仿效，不僅是對烏克蘭無人系統成果的肯定，也是為了在技術競賽中保持對等地位。未來，隨著無人系統技術的進一步發展，這場俄烏之間的軍事競爭，勢必更加激烈，也將對全球軍事戰略產生深遠影響。

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