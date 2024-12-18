川普回歸在即！澤倫斯基急晤歐洲領袖商討烏俄戰爭「下一步」

烏克蘭總統倫斯基、波蘭總理圖斯克12月17日於烏克蘭利沃夫舉行的記者會上互相擁抱。（路透）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基今（18）日在布魯塞爾與北約秘書長呂特（Mark Rutte）和歐洲主要領袖會晤，就烏俄戰爭的「下一步」進行關鍵磋商。此次會議籠罩在川普即將重返白宮的陰影下，戰爭未來走向備受矚目。

《法新社》報導，出席此次會議的歐洲領袖陣容龐大，包括德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen），可能還有法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。歐盟執委會主席層馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和新任歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）也參與。

北約稱，自2022年俄羅斯入侵以來，這場衝突已造成超過100萬人死傷。歐洲領袖正積極商討川普可能削減對烏克蘭支持的因應策略，一些國家已開始討論部署歐洲維和部隊的可能性。

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梅洛尼在義大利國會表示，此次會議旨在鞏固歐洲努力，確保「公正與持久的和平」。澤倫斯基則強調，他相信這場戰爭可能在明年結束，呼籲盟國協助達成俄羅斯無法違背的和平協議。

澤倫斯基明確要求獲得12至15套額外防空系統，以全面保護烏克蘭免受俄羅斯飛彈襲擊。一名北約外交官直言，此次會議基本上是「澤倫斯基尋求更多軍事援助」。

《法新社》指出，澤倫斯基似乎已調整立場。他表示，若北約提供堅定的安全保證和足夠武器，烏克蘭可能同意在當前戰線停火，並尋求透過外交手段收復其餘失去的領土。

然而，北約成員國目前仍拒絕立即接納烏克蘭加入，這引發了關於可能部署維和部隊的猜測。歐洲各國正在權衡，如何在川普可能大幅改變美國對烏克蘭政策的背景下，維護烏克蘭的生存空間。

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