砲灰？北韓兵不知無人機危險 烏官員：俄軍沒告知

在烏克蘭無人機的鏡頭下，北韓官兵躲藏在雪地灌木叢中，一臉茫然，似乎未能察覺到無人機的逼近。（翻攝自澤倫斯基X粉專）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏軍近期發布無人機襲擊北韓官兵的影片，顯見北韓官兵面露驚恐地呆望著無人機。烏克蘭反制假訊息中心（Center for Countering Disinformation）主任科瓦連科（Andriy Kovalenko）指出，從北韓官兵的反應來看，他們可能未意識到前線無人機的危險性。

烏克蘭軍聞媒體《Defence Express》17日報導，科瓦連科在Telegram上表示：「在庫斯克州（Kursk Oblast）的北韓官兵對無人機的反應相當奇特。在無人機發動攻擊前，這些官兵似乎未察覺到無人機帶來的威脅，這顯示俄羅斯可能沒有充分告知北韓官兵關於前線無人機的使用情況。」

科瓦連科認為，這清楚地展現了俄羅斯對北韓官兵的輕蔑態度：「對俄羅斯人來說，北韓士兵的性命根本不值錢。」

請繼續往下閱讀...

在俄烏戰場前線戰死的北韓官兵，被俄軍同袍以火「消除」臉部特徵。（翻攝自澤倫斯基X粉專）

然而，他也指出：「俄軍正試圖迅速將陣亡的北韓官兵遺體從前線運走，其後送程序甚至比俄軍自身的傷亡處理更有效率，這顯示俄羅斯急於掩蓋北韓軍隊的損失。」

此前，《Defence Express》曾報導，俄羅斯已將北韓官兵部署到庫斯克州參與攻擊行動。北韓官兵在前線的傷亡情況，凸顯了烏俄戰爭的殘酷現實，以及國際局勢的複雜性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法