軍武圖輯》Love From Above！「聯合耶誕老人」空降禮物送暖太平洋

一年一度的「耶誕空投行動」（Operation Christmas Drop, OCD-24）今年在美、 日、韓、菲等國的聯合行動下，已於本（12）月13日完成空投「禮物」。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕耶誕節將至，一年一度的「耶誕空投行動」（Operation Christmas Drop, OCD-24）今年也沒有缺席！這場已執行73年的送暖行動，今年在美、 日、韓、菲等國的合作下，已於本（12）月13日完成空投行動，「聯合耶誕老人」總計出勤28架次，並向60多處偏遠島嶼投放「物資禮物」。

禮物上寫著Love From Above字樣！象徵從天而降的禮物與愛心，同時也傳達美國與盟邦對太平洋居民的關懷與祝福。（圖片擷取自DVIDS）

耶誕空投行動是美國太平洋空軍的年度歡慶盛事，於每年耶誕節前夕收集各方物資及禮物包裝成箱，並派遣運輸機向偏遠地區的太平洋島嶼低空投放。美國太平洋空軍（PACAF）表示，今年是「耶誕空投」行動第73屆，依慣例仍由駐日本橫田基地的第374空運聯隊主導，其所屬機隊今年也與日本航空自衛隊、南韓空軍、澳洲皇家空軍、菲律賓空軍、加拿大皇家空軍的運輸機合作，共同空投人道主義物資。

請繼續往下閱讀...

今年「耶誕空投行動」依慣例仍由駐日本橫田基地的第374空運聯隊主導，並與日本航空自衛隊、南韓空軍、皇家澳洲空軍、菲律賓空軍、加拿大皇家空軍的運輸機合作，共同空投人道主義物資。（圖片擷取自DVIDS）

運送團隊自12月8日至13日間，共出動28架次的飛行任務，並於密克羅尼西亞、帛琉與馬紹爾群島等多座偏遠島嶼，執行約60多次的低空投放。（圖片擷取自DVIDS影片）

這個由多國運輸機共同組成「聯合耶誕老人」，於11月底陸續抵達關島（Guam）的安德森空軍基地（Andersen AFB），並與當地美軍第36聯隊、珍珠港希卡姆（Hickam）聯合基地的第515空運作戰聯隊官兵協力合作，將大批食物、藥品、衣物與生活物資裝箱打包。這段期間，也邀請各國小孩於空投包裝上彩繪並寫下祝福，讓禮物更充滿暖心的人情味。

美國太平洋空軍每年透過空投禮物的行動，向偏遠地區的太平洋島嶼低空投放「物資禮物」。（圖片擷取自DVIDS影片）

「耶誕」運輸機向小島低空投放人道物資，再由島上居民前往岸邊領取「禮物」。（圖片擷取自DVIDS）

運送團隊自12月8日至13日間，共出動28架次的飛行任務，並於密克羅尼西亞、帛琉與馬紹爾群島等多座偏遠島嶼，執行約60多次的低空投放，透過物資傳達美國與盟邦對太平洋居民的關懷與祝福。從一系列照片中也可見，美國空軍飛行員還特地頭戴耶誕帽，並將飛機內部布置滿耶誕裝飾出勤，讓今年的「空投禮物」任務滿載耶誕節氣氛。

這批「聯合耶誕老人」先將蒐集來的大批食物、藥品、衣物與生活物資裝箱打包，期間也邀請各國小孩於空投包裝上彩繪並寫下祝福，讓禮物更充滿暖心的人情味。（圖片擷取自DVIDS影片）

這個由多國運輸機共同組成「聯合耶誕老人」，於11月底陸續抵達關島（Guam）的安德森空軍基地（Andersen AFB），並共同展開物資投放。（圖片擷取自DVIDS）

空投禮物的任務結束後，所有參與行動的機隊還在安德森空軍基地跑道舉行「大象走路」（Elephant Walk）操演，並由穿著耶誕老人裝的美軍領軍，展現活潑與快速動員的能力。

從系列圖片中也可看見，美國空軍飛行員還特地頭戴耶誕帽，並將飛機內部布置滿耶誕裝飾出勤，讓今年的「空投禮物」任務滿載耶誕節氣氛。（圖片擷取自DVIDS）

空投禮物的任務結束後，由穿著耶誕老人裝的美軍領軍，集結所有參與行動的機隊在安德森空軍基地跑道舉行「大象走路」（Elephant Walk）。（圖片擷取自DVIDS）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法