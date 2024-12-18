立陶宛宣布採購44輛豹2A8戰車 將成第23個使用國

豹2A8主力戰車。（德法KNDS合資公司官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕俄烏戰爭敲響歐陸國防警鐘，增軍費、買軍備的強軍作為早已屢見不鮮，在這波浪潮中，來自德國的「豹2」系列戰車買氣持續高漲，其最新型號已獲逾20國青睞採購，正是不讓烏克蘭國土遭侵占的現象在自家重演；而鄰近波羅的海、邊境接壤白俄羅斯的立陶宛日前宣布，現已簽署44輛「豹2A8」戰車的採購意向書，這也讓立陶宛成為該車型的第23個使用國。

美國《國防新聞》（Defense News）報導指出，立陶宛新任國防部長薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）本（12）月首度訪問德國，並在會晤國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）期間，正式簽訂採購44輛豹2A8戰車；此外，德國也確認明（2025）年將派駐4800人的重裝旅進駐立陶宛，強化北約東翼邊防，避免俄烏戰爭事態擴大。

請繼續往下閱讀...

立陶宛新任國防部長薩卡利埃內（左）與德國國防部長皮斯托瑞斯（右）當地時間17日會晤，並正式簽署44輛豹2A8戰車的採購合約。（立陶宛國防部官方Facebook）

此外，立陶宛上（11）月已向瑞典提交採購意向書（Letter of Intent, LOI），將向瑞典採購CV90裝甲戰鬥車，並與豹2A8一案同步進行。

豹2A8戰車由德法合資企業KNDS公司研發，為「豹2」車系最新型號，該車搭載一門120公厘的L55A1滑膛砲，搭載「戰利品」主動防禦系統（Trophy APS）；其安裝的MTU柴油引擎可輸出1500匹馬力，路面極速可達時速60公里，倒車也有時速28公里，並配備輔助動力單元（APU）和遙控武器站，更具「獵殲」（hunter-killer）功能，攻、防性能不俗。

隨著立陶宛正式簽下採購合約，豹2戰車的使用國也將從22國增為23國，持續擴大其在歐洲地區的普及度。（立陶宛國防部官方X帳號）

根據原廠統計，該型車現已獲挪威、捷克、加拿大等22國採購或服役，如今，立陶宛也在雙方見證下簽署採購意向書，這也代表該國將成「豹2」車系的第23個使用國，持續擴大其在歐洲地區的普及度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法