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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

核生化防護部隊司令被炸死 俄國聲稱逮捕烏茲別克籍嫌犯

2024/12/18 16:23

俄羅斯核生化防護部隊司令基里洛夫在莫斯科街頭被炸死，俄方聲稱逮捕嫌犯。（法新社）俄羅斯核生化防護部隊司令基里洛夫在莫斯科街頭被炸死，俄方聲稱逮捕嫌犯。（法新社）〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯核生化防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）中將17日於莫斯科街頭被炸死，烏克蘭國家安全局（SBU）宣稱策畫此事，俄國今（18日）則宣布，已逮捕1名烏茲別克籍的20多歲男性嫌犯。

《NBC》報導，俄羅斯聯邦偵查委員會發言人佩特連科（Svetlana Petrenko）表示，嫌犯供稱他是受到烏克蘭特種部隊的僱傭，按照對方的指示前往莫斯科並收到爆炸裝置。

佩特連科說，嫌犯把爆裂物放到電動滑板車上，然後把滑板車停在基里洛夫住處的大門外。另外，嫌犯還租了1輛車並安裝監視器停在現場旁，犯案後便將影片PO到網路上。

佩特連科指出，僱傭方對嫌犯保證會提供10萬美元（約新台幣325萬元）和歐洲居留權做為報酬，至於其餘細節還在調查當中。

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