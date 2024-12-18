以色列無人潛艇獲德青睞 「藍鯨」游波羅的海可望成反潛戰力

以色列航太工業（IAI）發表的「藍鯨」無人潛艇，有機會成為德國海軍一員。（取自IAI官網）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕軍聞網站「Defense News」17日報導，以色列航太工業（IAI）開發的「藍鯨」（BlueWhale）無人潛艇，獲得德國海軍青睞，並在波羅的海進行為期2周的測試。「藍鯨」未來若有機會加入德國海軍，可望透過各式感測系統，掌握潛艦、水面艦與水雷動態與部署。

根據公開資訊，以色列航太工業（IAI）去年5月發表「藍鯨」無人潛艇，全長11公尺、直徑1公尺、重達5.5噸，全艇的電力可支應約2至4周航行任務，且艇上的雷達、光電系統、伸縮桅桿及各式聲納，可以探測海上、水下、近岸目標，並將資訊傳遞至其他指揮所。

「Defense News」17日報導，德國海軍11月在波羅的海進行2周「藍鯨」無人潛艇的測試工作，這也是全球緊張局勢的縮影，因為能源、通訊管道就置於該水域的海床，俄國、中國與北約船隻亦經常在淺水區域穿梭。

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德國海軍認為，「藍鯨」無人潛艇有機會在反潛作戰之中扮演角色，因為其配備各種攝影、主被動感測裝置，可在不被敵方掌握情況下，偵測潛艦、水面艦與水雷，考量這種能力目前只倚靠有人儎台來達成，無人潛艇對於海上監控任務的意義重大。



由於無人機、無人艦艇與無人潛艇深具潛力，我國亦已從事無人潛艇開發工作，中科院與龍德造船合作的「慧龍」水下無人載具，在完成2次海試之後，傳於今年10月進行533公厘SUT操雷的射擊測試，即使雖「慧龍」不會成為軍用無人攻擊潛艦，但其測試成果，將做為未來科研案重要參酌依據，相關單位也將爭取建案及在後年度獲得預算。我國「慧龍」無人潛艇艦艏有2具魚雷管。（資料照，李忠衛授權提供）





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