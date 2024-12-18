盼立院通過潛艦預算 台船工會理事長張益得：一定全力以赴

海鯤號潛艦。（資料照，台船提供）〔記者洪臣宏／高雄報導〕立法院外交國防委員會今（18）日起審查114年度國防預算，潛艦國造後續艦預算成為攻防焦點，台船公司企業工會理事長張益得表示，台船已建造潛艦廠房並購置專業的機具設備，若因預算延滯，所有努力將前功盡棄。他認為，潛艦建造預算可一次或分階段性的給予，台船員工一定會全力以赴，完成國家交付的歷史任務。

張益得指出，台船近年來從原本的商船本業，轉型發展「離岸風電」、「國艦國造」及「石化基建」等區域，業務及技術已逐漸拓展與穩定中，「國艦國造」陸續建造許多公務船與軍艦，眾所矚目的就是潛艦。

他表示，潛艦自2016年底開始簽訂設計合約後，就啟動計畫並組成海昌團隊，過程中歷經船段試製的考驗通過，接著採購、開工、組合，至2023年9月28日的命名典禮，一點一滴都是台船員工和外部團隊一起艱辛付出所造就。

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他說，「海鯤號」正在泊港測試（HAT），預定明年進行海試（SAT），持續為國家「國防自主」產業而努力，而潛艦是台船未來力爭的業務，也是兼顧台船員工長久的生計，因此非常關注後續艦的發展與預算。

台船工會理事長張益得盼能通過潛艦預算，表示「一定全力以赴」。（台船工會提供）張益得指出，潛艦國造後續艦預算編列，計畫期程自2025年至2038年，約新台幣2840億元，籌建7艘新式潛艦量產艦，採「2+3+2」批次建造，而在期程中，逐年依測試狀態滾動編列各年度預算，114年度先行編列20億餘元，行政院的表態支持，對於台船來說，絕對是注入一支強心針，期望預算能在立法院順利審查通過。

對於原型艦海鯤號尚未完成測試，立法院採取凍結或刪除預算的作法，台船工會表達體諒的立場。張益得說，站在台船員工的立場，無懼承擔了國家艱鉅且重大的任務，這些年培養無數的技術人才，若是因為預算問題而延滯或閒置，這些得來不易的人事物恐怕都會散去。

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