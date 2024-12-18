立院審國防預算 陸軍參謀長親解揭密台版M1A2T戰車特色

立法院外交國防委員會今天審查明年度國防預算，國防部官員針對陸軍預算積極與立委討論。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕立法院外交及國防委員會今天審查明年度國防預算，對於我國向美方採購M1A2T戰車，首批38輛運返台灣，國民黨立委馬文君質疑，我方買的這批M1A2是翻修件，射控還是類比式。陸軍澄清，M1A2T的射控系統、引擎都是全新品，所謂翻修車的說法應該澄清。陸軍參謀長陳建義指出，M1A2T採用數位射控系統，不過基於國人的使用習慣，M1A2 SepV3採用的指控式設計改為按鍵式設計。

立法院外交國防委員會審查明年度國防預算，馬文君質疑，公開資料顯示，我方買的這批M1A2是翻修件，射控還是類比式，冷氣機裸露在砲塔後方，同時美方提供烏克蘭的砲彈貫穿力可達700公厘，但我方只有560公厘。她指出，M1戰車本身重量很大，中南部的道路寬度、橋梁承載力等等，都應該完善規劃，為此，針對陸軍今年度編列的新式戰車採購預算81億元，提案凍結5000萬元。

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陳建義澄清，M1的車體結構不論是美軍自用以及各外銷家族，都採用同一系列結構，美軍評估這個車體結構會用到2040年。M1A2T的射控系統、引擎都是全新品，並針對特別客戶有客製化安排，所謂翻修車的說法應該澄清。

陳建義指出，M1A2T採用數位射控系統，不過基於國人的使用習慣，M1A2 SepV3採用的指控式設計改為按鍵式設計，不過處理速度都一樣；M1A2T的車外輔助動力系統APU設在車外，是根據我方需求，在引擎關俥時，可在靜默狀態下持續觀瞄；冷氣方面，除了車上的核生化系統可提供車內負壓環境外，車外APU相較於歐洲國家也考慮到車內的大量電子設備需要高度冷卻環境以及人員舒適性，這是M1A2T的優點。

陳建義強調，M1A2T配備的翼穩脫殼穿甲彈並沒有針對哪個國家客製化，只有美國自己使用的貧鈾裝甲管制出口，我方使用的查布漢裝甲還是可以達到應有的防護效果。最後，主席王定宇宣布，雙方已有溝通，因此決議凍結5000萬，待提出書面報告後始得動支。

除了M1戰車，朝野立委也關切包括相搭配的戰甲車掩體、裝訓部長安營區及坑子口訓場的修建進度。陳建義說，M1戰車所需的掩體因物價波動影響，預計明年1月開標，後年8月可完工。針對相關工程延宕，委員會共計凍結3500萬元，待軍方提出書面報告始得動支。

本次朝野立委針對國防部明年度歲出預算共計提出549項提案，外交國防委員會到傍晚5點左右才完成陸軍司令部所屬預算，召委王定宇宣布今天將處理到空軍司令部預算結束為止。

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