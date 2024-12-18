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以色列佔領敘利亞要地黑門山 納坦雅胡表態將長期駐軍
以色列總理納坦雅胡（前左）週二造訪黑門山，並與軍官們開了一次簡報會議。（法新社）
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕以色列部隊近期趁著敘利亞阿塞德（Bashar al-Assad）政權跨台，佔領了位於敘利亞邊境的軍事要地黑門山（Mount Hermon），總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨（17）日表示，以軍會持續駐守在黑門山，「直到另有安排」為止。
黑門山位於以色列佔領的戈蘭高地（Golan Heights）與敘利亞之間，距離敘利亞首都大馬士革（Damascus）不遠。
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《路透》報導，納坦雅胡週二親自登上黑門山山頂，與現場的指揮官及安全官員開了一次簡報會議，總理辦公室隨後發表聲明：「我們舉行這項評估，是為了決定以色列國防軍在這個重要地點的部署，直到找到能確保以色列安全的另一項安排為止。」
以色列官員也說，佔領黑門山是一項確保以色列邊境安全的臨時措施，但何時會撤軍則是未知數。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）上週更指示部隊，要做好在黑門山過冬的準備。