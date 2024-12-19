澎湖鎮疆夜間操演 展現捍衛台海安全決心

澎防部鎮疆操演夜訓，砲火聲光在夜空拖曳。（澎防部提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕面對寒流來襲，挾帶強勁東北季風，但前線國防戰備不能有絲毫鬆懈。澎湖防衛指揮部為驗證部隊戰時指揮管制及立即備（應）戰能力，昨（18）日晚間10時執行「12月份鎮疆操演」夜間實彈射擊訓練，實彈射擊的火光照亮澎湖內海海岸線，沿岸居民雖徹夜感受到轟隆隆砲聲巨響，但都能體會國軍夜訓苦心及保家衛國的辛勞。

昨夜在作戰區指揮中心發布狀況誘導下，戰鬥隊依序完成彈藥檢整、機動及射擊準備，於接獲命令後，在相關部隊支援下，依敵情狀況實施接戰，充分展現鎮疆部隊平日勤訓精練成果及夜視作戰能力。其實除了地面部隊枕戈待旦，加強防備之外，澎湖平日夜空就常聽到空軍戰機升空攔截，海軍則在海峽中線巡弋，維護台海安全。

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入夜後參演官兵們不畏寒風凜冽及強烈季風，憑藉微弱光源專注執行各式武器、彈藥整補及車輛檢整作業，以確保任務過程安全無虞。緊接著，各式戰、甲車進入戰術位置，依據狀況誘導及命令下達實施射擊，並在砲兵部隊火力支援下，掩護打擊部隊遂行灘岸火殲及灘岸戰鬥，各任務部隊在操演海域迸出熾盛火光，寒風夜裡中異常震撼。

指揮官郭俊德中將強調，夜間實彈射擊的目的，在於訓練部隊夜間行動、指揮及協同作戰的能力，達到全時立即備（應）戰的要求與目標，尤其面對敵人的威脅與日俱增之際，全體官兵均應提高警覺，保持常態戒備及立即應變，才能展現國軍戰力韌性，提升整體防衛實力，為屏障台海安全提供最堅實最有力的保障。

參演官兵不畏寒流及東北季風，在夜空光線微弱情況下完成整備。（澎防部提供）

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