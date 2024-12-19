國軍神槍手技驚國際！ 洪志中勤練體能克復貧血 赴美IDPA獲佳績

現職於海軍陸戰隊陸戰99旅化學兵連副排長的洪志中士官長，在今年中的IDPA國際防衛手槍實彈射擊錦標賽中，勇奪現役手槍組（SSP）及精準射手組（SS）雙料冠軍！（青年日報提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕在海軍陸戰隊九九旅服役的洪志中士官長，即使天生熱愛射擊競賽，仍要靠謙虛勤練、克服不足，才能在今年中的IDPA國際防衛手槍實彈射擊錦標賽中，勇奪現役手槍組（SSP）及精準射手組（SS）雙料冠軍！

現職於海軍陸戰隊陸戰99旅化學兵連副排長的洪志中士官長，是在2年前開始接觸並參加IDPA國際防衛手槍協會（International Defensive Pistol Association）舉辦的射擊競賽，不僅囊括全國各級賽事軍職射手冠軍，今年更代表臺灣，在美國連2場四級錦標賽中勇奪雙料冠軍，為國爭光。

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洪志中赴美參加比賽，並有感「能在比賽場地親手升上中華民國國旗，對身為軍人的我而言，非常感動且很有感觸。」（青年日報提供）

洪志中從小就喜歡玩槍，國小、國中放假的週末，常邀約鄰居和同學到公園射擊對戰遊戲，自國三起玩生存遊戲，也為此和重視孩子課業的父親常有口角，母親則私下支持，開車載他與同好赴約。在愛好未中斷下，高三畢業即報考志願役士兵，且「唯一指定」加入海軍陸戰隊。

部隊服務分發至陸戰99旅化學兵連的洪志中，卻因為患有地中海貧血，幾次在新訓中心期間及單位集合時暈倒，曾讓他萌生退意；為此，自2017年起，他用勤練體能控制症狀，並自2019年開始參加「斯巴達障礙路跑賽」，既克服障礙挑戰，亦突破生理痼疾，體能提升的同時，也屢獲國內外獎項，並連續4年完成三色獎牌拼圖。

洪志中在因緣際會下，得知並陸續參加由極光訓練公司的「CR戰鬥步槍訓練」、「ATS進階戰術射手訓練」及「IDPA新進射手訓練班」等課程，磨練進階的射擊技術，提升戰術、掩蔽、交戰等實務，同時了解自身在射擊領域的不足，藉以透過競賽訓練提升射擊能力。



洪志中認為，「永遠不讓自己裝滿，而是不斷地掏空自己，才能更加進步！」即使天生熱愛射擊競賽，仍要靠謙虛勤練、克服不足，才能持續勇奪佳績。（青年日報提供）

洪志中於2022年12月代表陸戰99旅參加競賽，成績一鳴驚人，2年內自費參加12場賽事中，共拿下20金、4銀、5銅佳績，並於今年5月25、26日IDPA國際防衛手槍在美國魯格洛磯山地區、格洛克科羅拉多州的2場實彈射擊四級錦標賽，從好手如雲的國際選手中，拿下原廠現役手槍組（SSP）、精準射手組（SS）2面冠軍獎牌。

他分享，「永遠不讓自己裝滿，而是不斷地掏空自己，才能更加進步」，這就是他的射擊心法。IDPA競賽是在時間壓力、追求速度、賽事多重情境下，要求選手發揮準度，這與部隊戰訓任務具時效性、講求效率及複雜多樣，有著異曲同工的相似處，讓他在參賽過程中，培養及提升基本功、抗壓性、效率和抓準度，使他在面對部隊任務及訓練時，能更加游刃有餘。

他分享，IDPA競賽是在時間壓力、追求速度、賽事多重情境下，要求選手發揮準度，這與部隊戰訓任務具時效性、講求效率及複雜多樣，有著異曲同工的相似處。（青年日報提供）

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