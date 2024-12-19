國軍確立主戰、守備、後備三大兵力結構 梅家樹總長親執招募研討會

國軍第三作戰區教召部隊今（2024）年七月於八仙樂園舊址實施「自強演習」。（本報資料照，記者羅國嘉攝）

〔記者陳治程／綜合報導〕國軍復徵一年義務役士兵，三軍部隊現均有義務役男服役中，充實戰備所需人力；14天新制教召也邁入第三年，同步強化後備部隊動員能量；即便如此，三軍部分單位、憲兵營「低標」的編現比仍被立法院預算中心點名檢討。參謀總掌梅家樹上將昨（18）日主持年度招募研討會，除確立「主戰、守備、後備」兵力結構，也提醒幹部落實人性化領導統御，讓國軍部隊小而精悍。

「2024年國軍招募工作研討會」18日於國防部博愛營區展開。首先，人次室首先報告招募政策及工作執行概況，接著由陸軍官校等單位接續進行「招募成效經驗分享」，並由參謀總長梅家樹親自頒獎給招募績優的單位與人員，表揚他們在招募工作中辛勤投入與貢獻。

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面對我國少子化趨勢與業界的勞動力競爭，梅家樹強調，國軍必須更具決心，持續優化招募策略、強化留營配套，確保國軍的兵力素質與數量符合戰備需求，以應對未來國際情勢的各種挑戰。

參謀總長梅家樹昨（18）日主持年度招募研討會，他在會議上向幹部重申適當管理的重要性，以利國軍建構量小、質精的現代化部隊。（取自軍聞社）

他進一步說明，國軍現階段兵力結構也已明確調整為「主戰、守備及後備」三大架構，而志願役官兵為部隊的核心；除以多元化的招募管道開拓新血，部隊主官也必須以身作則，注重士兵適才適所，運用人性化、專業化領導，將部隊打造成「團結合作、管理合理」的優質服役環境，進一步穩定留營率。

梅家樹接著說，「現代化裝備、嚴格的訓練及優質的福利待遇」是國軍留才的三大要素，唯有提供官兵完善的發展空間與成長機會，並在部隊中營造「One Team, One Family」的團隊文化，讓官兵感受到部隊的支持與溫暖，才是提升人員向心力與榮譽感的根本。他並指出，幹部應落實「主官親考親教」及「正常化管理」，以「人有定職、物有定位、事有定規、行動有序」的標準，全面強化部隊管理效能。

參謀總長梅家樹表揚國軍招募績優人員。（取自軍聞社）

梅總長認為，優質人力是國軍應對未來挑戰的基礎，各單位務必認清現況，明確設定目標，以實事求是的態度共同努力，打造一支素質高、戰力強、士氣昂揚的優質勁旅，確保國家安全無虞。

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