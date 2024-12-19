美軍力報告曝中國對台威脅擴大 顧立雄：加強演訓嚇阻冒進

美國國防部今公布2024中國軍力報告，直指解放軍擴大對台軍事施壓。國防部長顧立雄今表示，中國軍事武力擴張明顯破壞區域和平穩定，也加強各國關切及區域安全合作，國軍會加強本身自我防衛能力，著重中國對台威脅調整防衛作戰，確保「讓對台從事侵略行動不至於發生」。（記者叢昌瑾攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕美國國防部今公布2024中國軍力報告，直指解放軍擴大對台軍事施壓。國防部長顧立雄今受訪表示，中國軍事武力擴張明顯破壞區域和平穩定，也加強各國關切及區域安全合作，國軍會加強本身自我防衛能力，著重中國對台威脅調整防衛作戰，確保「讓對台從事侵略行動不至於發生」。

美國國防部發布2024中國軍力報告，內容指出共軍於2027軍事現代化目標過程進展不一，並直指中共也加大對台軍事壓力，也持續增強第一島鏈外的任務執行能力。

請繼續往下閱讀...

顧立雄今赴立院外交國防委員會列席說明114年度預算，會前受訪表示，美國每年皆會發布軍力報告，以全球戰略觀點重視中國軍事武力擴張威脅。

顧立雄說明，中國在印太及台海威脅、中國軍事武力擴張已引起各國關切，明顯破壞區域和平穩定，更讓各國加強區域安全合作，在印太地區甚至歐洲國家進行更多聯合軍事演習，可見願意用實力嚇阻台海或印太地區「有事」發生。

顧立雄強調，以台灣而言，國軍本身也要加強自我防衛能力，會更著重中國對台威脅，不斷調整防衛作戰計畫，加強演訓、提升實力，讓中國對台從事侵略行動不至於會發生，以實力嚇阻可能的冒進作為。」

至於國民黨立委馬文君質疑15日抵台的「地表最強戰車」M1A2T是買「翻修車」，顧立雄嚴正澄清，昨已清楚說明，絕對不是翻修車，該戰車也以客製化修正適應台灣地區作戰，相關設備都是新的，符合其他系統版本。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法