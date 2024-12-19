美海軍榮譽「TOP GUN」 湯姆克魯斯獲頒「傑出公共服務」勳章

美國好萊塢知名影星湯姆．克魯斯，當地時間17日在英國親自接受美國海軍頒發「傑出公共服務」勳章，以彰顯他拍攝《捍衛戰士》系列電影所做出的貢獻。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國好萊塢知名影星湯姆．克魯斯（Tom Cruise），生涯初期以美國海軍飛行員電影《捍衛戰士》（TOP GUN）聲名大噪、36年後再以續作掀起跨世代影迷、軍事迷熱情；作為唯一登過美軍F-14、F/A-18兩代主力艦載戰鬥機的演員，「阿湯哥」4年前獲選海軍榮譽飛行員後，日前再獲海軍部長親頒「傑出公共服務」勳章，這也是民間人士能獲美軍頒發的最高等級殊榮。

美國海軍官方新聞稿指出，湯姆．克魯斯作為影視從業人員，透過拍攝《捍衛戰士》系列電影，提升大眾對於海軍的關注度，因此，美國海軍部長德爾．托羅（Del Toro）17日遠赴英國片廠，親自將海軍「傑出公共服務」勳章（Distinguished Public Service, DPS）交給他，以彰顯他生涯為海軍、陸戰隊所做出的貢獻。

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湯姆．克魯斯在2022年《捍衛戰士：獨行俠》電影中，飾演一名海軍上校飛行員，並親自坐上F/A-18F雙座戰機的後座完成一系列拍攝。（美聯社檔案照）一架F-14戰機從喬治華盛頓號航艦上起飛。（美軍DVIDS網站）

湯姆．克魯斯1981年出道後，1986年便出演《捍衛戰士》、飾演一名前往海軍戰鬥機武器學校（現為海軍航空作戰發展中心，NAWDC）受訓的中尉飛官，駕駛現已除役的F-14「雄貓式」（Tomcat）航艦戰鬥機；時隔36年的續集《捍衛戰士：獨行俠》（TOP GUN: Maverick）中，他成為改飛F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機的上校飛官，是少數坐過兩代海軍艦載機的演員。

美國海軍表示，得益他演出的《捍衛戰士》，海軍飛行員的招募成效在1980年代末、1990年代初期一度高漲；將近40年後他仍在螢光幕前將海軍、陸戰隊的堅毅形象呈現給大眾，這也讓湯姆．克魯斯在2020年獲選為美國海軍第36位「榮譽飛行員」（Honorary Naval Aviator），更在4年後獲頒民人最高殊榮的海軍「傑出公共服務」勳章，進一步為他的影視生涯增添榮光。

湯姆．克魯斯因拍攝《捍衛戰士》續集，因此在2020年連同電影製作人布洛克海默，一併獲選為「美國海軍榮譽飛行員」，而阿湯哥更在4年後獲頒「傑出公共服務」勳章，進一步彰顯他投入36年「TOP GUN」生涯的貢獻。（美國海軍官網）

不過，在電影之外，湯姆．克魯斯本身就是具備私人飛行執照的合格飛行員，雖然美軍在《捍衛戰士》並未讓他真正坐在駕駛艙親自操控F-14與F/A-18戰機，但他也確實接受海軍訓練，在雙座型機的後座親自完成一系列任務畫面的拍攝，這樣的經歷也讓他的榮譽「TOP GUN」身分更顯實至名歸。

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