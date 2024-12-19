美軍阿拉斯加演習 「貝武夫」全地形車亮相

「貝武夫」是美軍寒帶全地形車（Cold Weather All-Terrain Vehicle, CATV）計畫的重點裝備。（圖取自BAE Systems專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍近日在阿拉斯加艾門朵夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）進行空降突擊訓練，其中，貝宜系統公司（BAE Systems）研發的「貝武夫」（Beowulf）全地形車格外引人注目。

軍聞網站《Defence Blog》報導，此次演習於12月11日展開，旨在強化空勤人員和傘兵的空降作戰技能，並使他們適應在極端寒冷天候下的作戰挑戰。「貝武夫」是美軍寒帶全地形車（Cold Weather All-Terrain Vehicle, CATV）計畫的重點裝備，其高機動性和適應性，使其成為在嚴苛環境中不可或缺的利器。

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「貝武夫」基於BvS10「維京人」全地形車系列的成熟傳動系統技術研發，該系列車輛目前已在全球範圍內服役。其設計針對北極、沙漠和叢林等地形進行了優化，具有卓越的可靠性和作戰準備度。

此款雙體水陸兩棲車輛適用於多種任務，從軍事行動和訓練到人道救援和救災都能勝任。現代化的人體工學設計確保了操作效率，提高了乘員舒適度，並降低了維護需求。

「貝武夫」採用了商用汽車技術，打造出一個配備直觀使用者介面的靈活車廂。對於不需要BvS10的生存能力和武器配備的任務來說，它是一個理想的解決方案。

美軍於2022年選擇「貝武夫」作為CATV計畫的一部分，以取代老舊的北極作戰平台，為在該地區的長期任務提供現代化的解決方案。它能夠在惡劣和偏遠的環境中穿梭，確保美軍在世界上最嚴峻的氣候條件下，仍能維持兵力投射和作戰準備。

「貝武夫」採履帶底盤設計，可有效通過各種地形，在高寒地執行多種任務。（圖取自BAE Systems專頁）

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