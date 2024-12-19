被當炮灰？俄烏戰爭北韓軍隊被指派在開闊地突擊 南韓情報證實死傷逾千

南韓情報證實，北韓在烏克蘭戰場上至少100多人死亡、1000多人受傷。（美聯社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓派兵支援烏克蘭並已投入戰場，南韓情報證實，北韓在烏克蘭戰場上至少100多人死亡、1000多人受傷。

據《韓聯社》報導，南韓國情院今（19日）在國會情報委員會閉門會議上透露，推估已有1萬1000多名北韓士兵從12月開始投入俄羅斯庫斯克州（Kursk）前線戰事，不過正式參戰不到一個月已經出現100多人死亡、1000多人受傷的損失。

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對於北韓軍隊交戰次數少卻傷亡慘重的狀況，國情院分析指出，北韓士兵可能不熟悉在開闊空間作戰，在前線擔任突擊隊功能的士兵們明顯不熟悉地形，且缺乏應對無人機攻擊的能力。

國情院也表示，他們掌握到，早在投入前線之前北韓軍人已經因為烏克蘭飛彈、無人機攻擊或訓練中出現死傷，死傷者中也包括高級軍官。

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