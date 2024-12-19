軍武圖輯》2稀有飛機同框那霸航空祭 F-15J「美鷲」彩繪驚喜現身

寫有斗大「美鷲」字樣的F-15J 第204飛行隊60周年紀念彩繪機。（記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕日本航空自衛隊那霸基地日前舉辦俗稱「航空祭」的基地開放活動，吸引許多台、日等國軍迷前往「朝聖」，今年伴隨著航空祭也一併推出F-15J「美鷲」彩繪，可說是近年最霸氣的彩繪機，同時罕見同框展出C-1運輸機「1號原型機」及全球唯一的「EC-1電戰機」，供民眾近距離拍攝，一睹各式名機的風采。

日本航空自衛隊那霸基地是距離台灣最近的航空基地，舉凡中共機艦於宮古水域附近出沒，都有他們的緊戒攔截任務。而駐防在那霸基地的戰機，則由西南方面軍第九航空團（相當於聯隊級）負責，下轄操作F-15J、F-15DJ及T-4教練機的第204飛行隊、第304飛行隊，以及操作E-2C預警機的第603飛行隊；另外基地亦駐防有操作「愛國者」防空飛彈的第5高射群，以及地面勤務、雷達等部隊。

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日本航空自衛隊那霸基地是距離台灣最近的航空基地，部署有第204飛行隊及第304飛行隊的F-15J（如圖）、F-15DJ戰機。（記者劉宇捷攝）

航空自衛隊官兵與民眾一同仰望戰機衝場活動，圖右的F-15J戰機座艙還可開放民眾參觀。（記者劉宇捷攝）

此次那霸航空祭於上週末8日舉行，以「美ら島エアーフェスタ」（美麗島航空展）為名，預估吸引約4萬名海內外民眾湧入參觀，清晨5點30分許以有民眾冒著寒冷的風雨於基地門外排隊，至8點30分許開門時，隊伍已綿延百餘公尺，幾乎快看不到盡頭。

來自築城基地、素有「平成零戰」之稱的F-2彩繪戰機，與那霸例行的民航機起降同框。（讀者提供）

那霸主辦方本次也於航空祭前，特別彩繪寫有斗大「美鷲」字樣的紅白彩繪機，並於活動當天進行機動飛行展示，首次向大眾公開彩繪塗裝，這架F-15J戰機彩繪同時也是為了紀念204飛行隊成立60周年而設計；粗曠的毛筆字樣，加上象徵204飛行隊的鷲首，可以說是自衛隊近年最帥氣的彩繪機也不為過，台灣也應值得好好學習。

日本航空自衛隊那霸基地日前舉辦名為「美ら島エアーフェスタ」（美麗島航空展）的「航空祭」基地開放活動，今年伴隨著航空祭也一併推出F-15J「美鷲」彩繪，可說是近年最霸氣的彩繪機。（讀者提供）

此外，航空祭的另一大亮點為兩架稀有飛機同框參展，分別是全球僅有一架的川崎EC-1電戰機，以及全銀色塗裝的C-1運輸機001號原型機，這兩架即便在日本國內也是非常罕見的機種，此次航空祭竟並肩展出，供民眾近距離觀賞也非常有誠意！

全球僅唯一一架的川崎EC-1電戰機（前）與後方的C-1原型機同框，EC-1也是以C-1運輸機為基礎的電戰改造版。（讀者提供）

編號001的川崎C-1原型機，該機與EC-1電戰機在日本國內都是非常罕見的。（讀者提供）

另外，基地活動也同時亦展出其他陸上自衛隊空中及地面裝備，如阿帕契直升機、十二式反艦飛彈發射車、「愛國者」飛彈等，以及海上自衛隊的P-3C等空中裝備；而另一側的棚廠也大方展示了F-15J的F-100噴射發動機、20公厘M61火神機砲、機輪煞車鼓等詳細裝備；外頭的F-15J也開放民眾上前查看駕駛艙的儀表面貌。

F-15J與我國F-16戰機使用同款的普惠F-100引擎，唯子型號及尾管構造上略有不同。（記者劉宇捷攝）

那霸基地前身是1933年設立的日本海軍小祿飛行場，經歷二次大戰的沖繩戰役，並於1945年戰敗後由美軍佔領接收，改名為那霸航空基地（Naha AFB），先後駐有美軍F-80、F-86「軍刀」、F-102、F-4「幽靈」等戰機。1972年，美軍將基地使用權移交還日本航空自衛隊，並開始駐防衛軍，期間基地不斷擴建，直至2020年開通第二條跑道，而成為今日的模樣。

陸上自衛隊反艦主力之一的「12式反艦飛彈」發射車。（記者劉宇捷攝）

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