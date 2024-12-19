波蘭砸百億採購MQ-9B無人機 2027年交付強化情監偵

波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅斯（Władysław Kosiniak-Kamysz）宣布簽署購買美國MQ-9B「空中衛士」（SkyGuardian）無人機的合約。（圖取自波蘭國防部專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕波蘭副總理兼國防部長科西尼亞克-卡梅斯（Władysław Kosiniak-Kamysz）12日簽署合約，向通用原子航空系統公司（GA-ASI，下稱通原子）採購MQ-9B「空中衛士」（SkyGuardian）無人機，總價達3.1億美元（約新台幣100億元），預計在 2027 年第一季完成交付。

美國軍聞網站《Breaking Defense》報導，雖然這是波蘭首次採購 MQ-9B 無人機，但自 2023 年 2 月起，波蘭就以 7060 萬美元（約新台幣22.75億元）向通用原子租賃 MQ-9A「死神」（Reaper）無人機，累積了相關操作經驗。

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最初，波蘭並未透露採購的無人機數量。不過，通用原子在16日發布的新聞稿中宣布，波蘭購買了 3 架 MQ-9B 無人機、2 座地面控制站，以及 3 年的全球支援服務方案。

此次採購的 「空中衛士」系統配備光電酬載和合成孔徑雷達，將提升波蘭軍隊的圖像情報（Imagery Intelligence，IMINT）和訊號情報（Signals Intelligence，SIGINT）能力。「空中衛士」具備僅依靠衛星通訊（SATCOM）控制的自動起降功能，並可在未劃設空域中運行。

根據通用原子的說法，MQ-9B 已與「比利時、加拿大、日本海上保安廳、日本海上自衛隊、台灣、印度和美國空軍特種作戰司令部」簽署合約。

幾個月前，科西尼亞克-卡梅斯宣布仿效烏克蘭在今年稍早成立的模式，創建一支「無人機部隊」。巧合的是，俄羅斯國防部長貝洛索夫（Andrey Belousov）16日也呼籲成立一個以無人機為主的軍事部門。

MQ-9B「空中衛士」（SkyGuardian）無人機。（取自通用原子官網）

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