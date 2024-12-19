烏克蘭特警隊擊斃北韓士兵 駭人畫面曝光

遭殲滅的北韓士兵。（圖：Telegram/@marshalvdv）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》18日報導，烏克蘭「獵人」（Khyzhak）特警隊在俄羅斯庫斯克州（Kursk Oblast）的行動中，以 FPV 自殺無人機及搭載彈藥的無人機攻擊一群北韓士兵，擊斃兩人，另有七人受傷。

「獵人」特警隊在 Telegram 公布了此次行動的影片。目前，北韓部隊在庫斯克州的活動明顯增加。烏軍觀察到，他們的戰場行動和行為與俄羅斯部隊截然不同。

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烏軍第 116 獨立機械化旅「血神」（Khorne）小組也注意到北韓士兵的異常行為。該小組新聞稿指出：「他們的戰術是示弱和勇猛，優勢是良好的體能。他們不依賴無人機，戴著奇怪又滑稽的帽子，持槍姿勢像是拿著莫辛-納甘步槍（Mosin-Nagant）。看起來他們使用的還是 70 年前的戰術。」

先前《Militarnyi》報導， 12 月 14 日，北韓士兵首次在庫斯克州參與突擊行動。當時烏軍注意到，這是他們首次看到敵軍在沒有裝甲車輛掩護下發動攻擊，而且他們的戰場行動與俄軍大相徑庭。一名烏軍士兵表示，北韓士兵以 20 到 30 人的步兵排發動攻擊，成為烏軍砲兵的目標。

這些士兵無視受傷的同袍，繼續以縱隊隊形前進。此外，烏軍特種作戰部隊第八團和第 95 獨立空中突擊旅也使用無人機摧毀了庫斯克地區的北韓步兵。烏軍特種作戰部隊第八團新聞稿指出，在庫斯克州的戰鬥中，操作員擊斃了 50 名敵軍士兵，另有 47 人受傷。

（影片設有年齡限制）

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