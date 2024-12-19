以色列史上最遠軍事行動！首炸葉門首都 回應胡塞飛彈攻擊

12月19日，以色列空襲葉門胡塞目標後，發生爆炸。（擷取自X）

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列19日凌晨對葉門胡塞（Houthi）發動空襲，目標直指首都沙那（Sana'a），這是以色列首次空襲葉門首都，也是歷來最遠程的軍事行動。此舉是對胡塞武裝數小時前發射彈道飛彈，險些擊中以色列中部地區的回應。

《美聯社》報導，特拉維夫（Tel Aviv）地區在凌晨2:30左右響起空襲警報，所幸飛彈在以色列領空外被攔截，無人傷亡。以色列國防軍（IDF）隨即在國防部長卡茲（Israel Katz）批准下，由空軍、情報局和海軍協同，對葉門西部海岸和內陸的胡塞軍事目標發動空襲，目標包括港口及能源設施，這些設施被用於軍事行動，包括走私伊朗武器。

請繼續往下閱讀...

IDF發言人海軍少將哈加里（Rear Adm. Daniel Hagari）表示，過去14個月來，伊朗支持的胡塞武裝對以色列發動數百次飛彈和無人機攻擊。僅過去兩週，就發生無人機襲擊以色列南部公寓大樓，以及一枚飛彈襲擊以色列中部的事件。哈加里強調，胡塞武裝的攻擊違反國際法，構成區域安全威脅，以色列將持續採取必要行動自衛。胡塞武裝的攻擊目標不僅限於以色列，還包括中東其他國家、美國及其他國家，並針對紅海航線上的國際船隻，儼然成為全球威脅。

以色列陸軍廣播電台（Army Radio）報導，此次空襲是以色列史上最遠程的軍事行動，距離超過2000公里，比10月對伊朗的報復行動更遠。胡塞武裝可能在預期以色列空襲前發射飛彈，試圖展現實力。

Overnight, the Israeli Air Force launched airstrikes against Houthi targets in Yemen, in response to the Iran-back group's missile and drone attacks on the country.



The strikes came as overnight the Houthis launched a ballistic missile at central Israel which was intercepted by… pic.twitter.com/zabR24swZq — Emanuel （Mannie） Fabian （@manniefabian） December 19, 2024

這是繼7月和9月之後，以色列第三次針對胡塞武裝的軍事行動，美軍及盟國近期也對胡塞目標發動了空襲。胡塞控制的Al-Masirah電視台報導，空襲造成沙那發電廠和紅海拉斯伊薩（Ras Isa）油廠至少9人死亡。

自2023年10月加薩走廊（Gaza Strip）以哈戰爭爆發以來，胡塞武裝已對約100艘商船發動飛彈和無人機攻擊，劫持一艘，擊沉兩艘，造成4名水手死亡。胡塞武裝聲稱攻擊與以色列、美國或英國有關的船隻，但許多被攻擊的船隻與衝突並無關聯，甚至包含開往伊朗的船隻。 這些攻擊以及葉門長達十年的內戰，都造成了嚴重的人道主義災難。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法