以色列史上最遠軍事行動！首炸葉門首都 回應胡塞飛彈攻擊

12月19日,以色列空襲葉門胡塞目標後,發生爆炸。(擷取自X)

〔編譯陳成良/綜合報導〕以色列19日凌晨對葉門胡塞(Houthi)發動空襲,目標直指首都沙那(Sana'a),這是以色列首次空襲葉門首都,也是歷來最遠程的軍事行動。此舉是對胡塞武裝數小時前發射彈道飛彈,險些擊中以色列中部地區的回應。

《美聯社》報導,特拉維夫(Tel Aviv)地區在凌晨2:30左右響起空襲警報,所幸飛彈在以色列領空外被攔截,無人傷亡。以色列國防軍(IDF)隨即在國防部長卡茲(Israel Katz)批准下,由空軍、情報局和海軍協同,對葉門西部海岸和內陸的胡塞軍事目標發動空襲,目標包括港口及能源設施,這些設施被用於軍事行動,包括走私伊朗武器。

請繼續往下閱讀...

IDF發言人海軍少將哈加里(Rear Adm. Daniel Hagari)表示,過去14個月來,伊朗支持的胡塞武裝對以色列發動數百次飛彈和無人機攻擊。僅過去兩週,就發生無人機襲擊以色列南部公寓大樓,以及一枚飛彈襲擊以色列中部的事件。哈加里強調,胡塞武裝的攻擊違反國際法,構成區域安全威脅,以色列將持續採取必要行動自衛。胡塞武裝的攻擊目標不僅限於以色列,還包括中東其他國家、美國及其他國家,並針對紅海航線上的國際船隻,儼然成為全球威脅。

以色列陸軍廣播電台(Army Radio)報導,此次空襲是以色列史上最遠程的軍事行動,距離超過2000公里,比10月對伊朗的報復行動更遠。胡塞武裝可能在預期以色列空襲前發射飛彈,試圖展現實力。

