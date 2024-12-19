驚爆AGM-154遠距遙攻彈藥先不運到台灣 馬文君：看不到也不知道

國防部今年公布的更新資訊顯示，AGM-154（JSOW）炸彈要到2026年才會到貨。但國防立委馬文君昨（10）日在明年度預算審查會議中，突驚爆JSOW炸彈交貨「不會運到台灣」。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／台北報導〕我國以「F-16型機遠距精準武器籌購案」向美採購56枚AGM-154C遠距遙攻彈藥（JSOW），依國防部今年公布的更新資訊顯示，該彈要到2026年才會到貨。而國防立委馬文君昨（10）日在明年度預算審查會議中，驚爆JSOW交貨「不會運到台灣」，由於不確定、也看不到的因素，擬凍結1000萬元預算，待空軍進一步書面報告說明。

立法院外交國防委員會近日針對明年「114年度國防預算」進行逐條審查，其中談及F-16A/B型性能提升暨飛彈交運時程當中，有關AGM-154C遠距遙攻彈藥（JSOW）項目時，立委馬文君直接開口驚爆：「遠距遙攻飛彈（指JSOW）其實基本上不會運到台灣來」，原訂2025年要交貨的期程如今又延到2026年，而台灣民眾既看不到，也不知道它屆時是否真的有如期交貨，因此凍結明年該項目預算中的1000萬元，請空軍進一步書面報告說明，始得動支。

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馬文君指出，遠距遙攻飛彈（指JSOW）其實基本上不會運到台灣來，台灣民眾既看不到，也不知道它屆時是否真的有如期交貨，因此凍結明年該項目預算中的1000萬元，請空軍進一步書面報告說明。（圖片擷取自立法院議事轉播影片）

這項「不會運到台灣」的消息令人震驚，若不存放在台灣是否又將「借放」在關島或沖繩嘉手納的美軍基地內待命，這點值得討論。而這類「買了但不在台灣」的情況其實也並非第一次發生，2000年美國售台200枚AIM-120中程空對空飛彈時，不同意將這批飛彈直接儲存在台灣，而是先放在關島基地，直到約2019年美方認為軍力已達區域平衡後，才把AIM-120運來台灣。

而如今AGM-154（JSOW）具有防區外遠距打擊能力，也就是說，可以直接從台海直接對中國沿海陸地進行攻擊，這確實可能是美方擔心的原因。而我國採購的這批彈藥為最新AGM-154C型，長4.1公尺、重約483公斤，射程視射擊高度而訂，約莫22公里至129公里；其搭載一枚500磅級「BROACH」增強型彈頭，能有效摧毀敵工業、後勤設施，甚至是加固的目標。

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