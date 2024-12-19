我向美採購攻擊型無人機要多少架才夠？陸軍直接喊出「2000架」

去（2023）年於台北國防航太展亮相的「彈簧刀300」型攻擊無人機。（本報資料照，記者陳治程攝）

〔記者陳治程／台北報導〕我國今（2024）年獲美出售彈簧刀300、Altius 600M-V攻擊無人機，9月正式決標金額達52億餘元台幣，與明（2025）年度公開預算金額、期程有異，自上（11）月底邀請顧立雄進行專案報告後，便成立法院國防委員會預算審議重點之一。對此，陸軍參謀長陳建義中將昨（18）日透露，陸軍反甲型無人機需求缺口近2000架，盼能增購以強固部隊不對稱戰力。

立法院外交及國防委員會本周審議國防部機關公開、機密預算，期間，立委馬文君提案詢問向美採購攻擊無人機的「獵鴞專案」進度。對此，陸軍參謀長陳建義中將表示，軍方採購976架攻擊無人機；經戰力評估，軍種針對「反裝甲型」無人機的需求缺口將近2000架。由於行政院核定的115億餘元，與美方精算金額相差近半，故期盼運用原預算剩餘額度增購裝備。

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陸軍司令部參謀長陳建義中將18日於立院國防委員會議會期間指出，我國現雖已採購291架反裝甲攻擊無人機，但該裝備未來需求將近2000架，盼用剩餘公開預算進行增購。（擷自立法院隨選視訊VOD）

我國今年以「獵鴞專案」名義向美方採購彈簧刀300、Altius 600M-V攻擊無人機，6月獲美同意出售後，9月便分以人員殺傷、反裝甲型兩案決標，合計金額52億7751萬7287元、與先前美方公告金額的相差近半，引起朝野各界關注。顧立雄上月赴立院報告時表示，我國原先取得的報價為60億台幣，至於美方公告的115億餘元仍有下修空間，另國軍為避免簽約金不足，故先行啟動修定整體獲得規劃書。

根據軍方規劃，我國向美採購的近千架攻擊無人機，未來可以國造的「巡飛彈」系列無人機搭配，有效強化單兵、基層部隊灘岸打擊能力，進而強化國土防衛的不對稱作戰效能。

中科院去年公開的台版彈簧刀「巡飛彈」無人機系統」，未來可望與美製的彈簧刀、Altius 600M-V無人機搭配，大幅強化單兵、基層部隊的灘岸防衛作戰效能。（本報資料照，記者劉信德攝）

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