20年來首見！法海軍F21魚雷實戰測試 擊沉目標艦

退役的「一等士官長爾埃爾號」（PM L'Her）巡邏艦遭F21魚雷擊中後沉沒。（圖：法國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國海軍近日成功以新型F21重型魚雷擊沉一艘靶艦，這是F21魚雷首次以搭載彈頭的實戰模式進行測試，展現其優異的性能。

軍事網站《海軍新聞》（Naval News）報導，法國海軍指出，此次試射是「北極星」（POLARIS）高強度備戰演習的一部分，旨在測試新一代武器的性能。F21魚雷將配備於紅寶石級（Rubis-class）和蘇弗朗級（Suffren-class）核子動力攻擊潛艦，以及核子動力彈道飛彈潛艦。與先前的武器相比，F21在匿蹤性、射程、攻擊速度和偵測能力方面皆有顯著提升。

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法國海軍發言人強調，這並非單純的擊沉演習（SINKEX），主要目標是測量F21對真實目標的影響。此次測試被官方稱為「模擬目標射擊」。這類實彈射擊在法國已相當罕見，上次法國海軍進行擊沉演習已是20年前，當時擊沉的是退役的兩棲登陸艦「香檳號」（Champlain）和巡防艦「博里指揮官號」（Commandant Bory）。

擊沉的靶艦為退役的「一等士官長爾埃爾號」（PM L'Her）巡邏艦。不過基於作戰理由，法國海軍拒絕透露發射魚雷的核子潛艦名稱和確切級別。《海軍新聞》推測，測試可能在比斯開灣（Bay of Biscay）的大西洋海域進行，因為上週該區發布了實彈射擊航行警告。此外，參與測試的潛艦很可能是首艘蘇弗朗級核潛艦「蘇弗朗號」（Suffren），因為它最近在布雷斯特地區被目擊。發言人也證實，F21已全面配備於所有法國潛艦。

法國國防工業巨擘海軍集團（Naval Group）研發的F21重型魚雷，是法國海軍現役的最新一代魚雷，取代了老舊的F17 Mod. 2，首批魚雷於2019年11月交付，目前仍在持續交貨中。F21重型魚雷為水下武器帶來重大突破，它能有效打擊水面艦艇和潛艦，適用於深海及近岸等各種複雜海洋環境。

這款魚雷長約6公尺，重約1.5噸，採用先進的線導和聲納歸向系統，即使在充滿噪音和船隻的海域也能精準鎖定目標。它由銀鋅鋁電池驅動，速度超過50節（約時速 93 公里），射程超過50公里，具備先進的自主導引模式、適用於淺水和封閉水域，並具備最一代反反制能力，能有效突破敵方防禦。

F21重型魚雷能有效打擊水面艦艇和潛艦，適用於深海及近岸等各種複雜海洋環境。（圖：Naval Group）

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