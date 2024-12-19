實際跳下「秒嚇破膽」 記者實測航特部高跳台＆VR模擬訓練

陸軍今日邀請媒體赴大聖西營區，實際體驗跳傘高台（圖左），雖然跳下去距拉繩第一次彈跳僅4秒，但卻顯得漫長，令人「嚇破膽」。（讀者提供、記者廖振輝攝／本報合成）

〔記者吳哲宇／屏東報導〕國軍近年朝「科技練兵」目標邁進，陸軍航特部空訓中心遷至大聖西新營區後，各項訓練設施亦同時更新，而年初啟用的「操傘模擬器」就是其中之一。另外，陸軍也邀請媒體實際體驗跳傘，雖然跳下去距拉繩第一次彈跳僅4秒，但卻顯得漫長，令人「嚇破膽」。

為使國人瞭解國軍傘兵部隊訓練成效，國防部今起一連兩天邀請媒體前往陸軍空訓中心採訪，完整呈現「基本傘訓」、「VR操傘模擬器」及「空跳訓練」等傘兵部隊訓練實況。空訓中心自110年搬遷到大聖西營區，其中在訓練設施方面，營區內一站式傘訓場，將「基本傘訓」中的「跳臺側滾」、「擺動著陸」、「機身訓練」、「吊架訓練」及「跳塔訓練」等5大站結合為一，以符合實際登機空跳時的情境，並藉由分段訓練，讓每位訓員都能熟悉跳傘流程，以及跳出艙門至著陸後的動作，達到強化訓練安全與效能的雙重目標。

空訓中心強調，完成「基本傘訓」及「VR操傘訓練」後，將接續實施5次的「空跳訓練」（4次日間、1次夜間），期間學員們將要靈活運用地面訓所學，在實際空跳中熟稔地操作處置流程。（記者廖振輝攝）

空訓中心進一步指出，為降低訓練風險，並讓訓練更符合實況，近來亦結合科技練兵方式，建置「操傘模擬器」，讓學員在完成基礎地面訓練後，可藉由穿戴VR訓練裝置，結合感應和懸吊裝置，訓練訓員熟稔拉傘操作、故障排除要領、操傘控制能力、閃避障礙等技巧與操作流程，增進訓員遇緊急狀況處置的反應速度，大幅提升訓練安全。

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而記者也親身體驗高跳台跳傘，從12呎高跳台跳下，雖然落下距拉繩第一次彈跳僅4秒，但卻顯得漫長，令人「嚇破膽」，直至第一次彈跳結束、擺動幅度減小後，才回過心神，全程刺激度秒如日。

空訓中心強調，完成「基本傘訓」及「VR操傘訓練」後，將接續實施5次的「空跳訓練」（4次日間、1次夜間），期間學員們將要靈活運用地面訓所學，在實際空跳中熟稔地操作處置流程；當訓員們背負傘具，自1250呎高空跳出機門，精準降落於目標區域，也代表著訓員們得以在胸前配戴象徵榮譽的「基本傘徽」，正式成為傘兵的一員。

營區內一站式傘訓場，將「基本傘訓」中的「跳臺側滾」、「擺動著陸」、「機身訓練」、「吊架訓練」及「跳塔訓練」等5大站結合為一，以符合實際登機空跳時的情境。（記者廖振輝攝）

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