潛艦國造後續艦114年度預算委員會表決通過 後續送院會黨團協商

立法院外交及國防委員會今（19）繼續審查明年度國防部預算，全案預算2840億元、明年度編列近20億元的潛艦後續艦預算以「全案同意編列」主決議方式表決，表決結果為5:5票數，經民進黨籍召委王定宇裁示通過。圖為海鯤潛艦。（資料照，台船提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕繼海鯤號明年度預算獲審議通過後，立法院外交及國防委員會今（19）繼續審查明年度國防部預算，各黨立委對全案預算2840億元、明年度編列近20億元的潛艦後續艦預算仍無法達成共識，進入第二輪討論後，以另立「全案同意編列」主決議方式表決，表決結果為5:5票數，經民進黨籍召委王定宇裁示通過。

不過，本案也將與另一表決通過減列代號「獵鴞專案」的對美無人機採購案，一起送交黨團協商。

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立院外交與國防委員會今續審明年度國防預算，昨（18）日各黨未能達成共識的三大公開預算案，包括紅隼火箭彈系統、獵鴞（對美採購攻擊型無人機）及潛艦國造第3階段後續艦籌建案，今下午進入第二輪討論，其中獵鴞及後續艦因仍未達共識進行表決。

後續艦籌建部分，委員會主席王定宇另擬主決議，贊成全案19億9600萬5000元照列通過，但同時要求國防部嚴格把關，並審慎依驗測期程，俟原形艦通過海上動態測試後動支，以確保首獲裝備符合台海防衛作戰需求。後續艦主決議案在5:5的票數下，由主席裁示通過。不過，據委員會共識，所有以表決通過的預算案，都將送交院會黨團協商。

此外，我國軍代號「獵鴞專案」的對美採購攻擊無人機系統預算，原列52億餘元，經討論提案減列45億7960萬元，保留原已經核定之採購額6億2430萬3000元，最後以表決結果5:5票，經主席裁示刪減。

不過，王定宇也針對「獵鴞專案」另附帶擬具主決議文並經表決通過，要求國軍未來要按照美國發價書編列預算的額度，雖然減列預算額度，但仍授權陸軍在額度內與美方籌獲，以縮減2年左右的籌獲時間。

有關陸軍採購紅隼無人機案，中科院經溝通後同意依沈伯洋、馬文君、徐巧芯等提案，凍結原列32餘億元中的2億元。

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