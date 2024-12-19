航特跳傘VR實境模擬跳傘訓 寓教於樂有效訓練

VR實境技術不只應用於遊戲與多媒體產業，現在連國軍訓練部隊也跟上趨勢，生硬的跳傘訓練，也能用VR技術作為練習的工具，增進官兵熟練度與遇緊急狀況的處置反應速度。（記者廖振輝攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕VR實境技術不只應用於遊戲與多媒體產業，現在連國軍訓練部隊也跟上趨勢，生硬的跳傘訓練，也能用VR技術作為練習的工具，環景視覺搭配電腦系統、感應和懸吊裝置，學員藉由機器吊至空中模擬離地環境，並進行操傘科目，增進官兵遇緊急狀況的處置反應速度。

空訓中心自110年搬遷到大聖西營區，訓員們必須先透過「基本傘訓」的各站訓練，不斷強化心理素質、熟稔操傘技巧及操作流程，以為後續「空跳訓練」奠定良好基礎。其中，「跳臺側滾」主要在訓練5點著陸的要領，讓訓員以腳掌、小腿、大腿、臀部、背部依序觸地，逐次緩衝速度帶來的反作用力，確保人員著陸時的安全。在具備基本的動作技巧後，接著便要提升高度難度，執行「擺動著陸」；訓員們將從12呎高跳臺跳出，由下方教官拉動繩索控制著陸方向，訓員必須因應做出適當的滾翻動作，同時利用5點著要領，避免身體受到傷害。

針對跳出艙門動作及降落場域狀況處置，將會分別進行「機身」及「吊架訓練」，不僅使每一位訓員都能了解C-130運輸機特性，更能熟練機身內部的口令、動作與擋門跳出要領，以及正確操作傘具的技巧，避免空跳時出現纏繞、半翻傘等情況；最後，「跳塔訓練」則是讓訓員們於人類懼高臨界點34呎的高塔一躍而下，充分考驗訓員們的信心及技術，可謂是地面訓練的「最終關卡」。

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此外空訓中心指出，為降低訓練風險，並讓訓練更符合實況，近來亦結合科技練兵方式，建置「操傘模擬器」，這套模擬器耗資一百多萬，共有8套，要由機台懸吊系統、VR虛擬實境眼鏡、人體感應器及電腦系統所組成，可模擬國軍現有各型傘具，以及依各種不同實際跳傘狀況，針對基本傘、高空滲透、特種地形跳傘等不同班隊設定訓練課程。

這套模擬器耗資一百多萬，由機台懸吊系統、VR虛擬實境眼鏡、人體感應器及電腦系統所組成，可模擬國軍現有各型傘具，以及依各種不同實際跳傘狀況，針對基本傘、高空滲透等不同班隊設定訓練課程。（記者廖振輝攝）

這些模擬機台除了可進行單人模擬練習外，也可透過網路連結的方式，進行多人連線群組練習，提供多元的訓練方式。而各機台也同時附有緊急停止按鈕和割傘刀，能在緊急狀況發生時，停止機台運作，有效降低訓練風險。

同時，機台中的套袋或腿袋，也可配合不同的訓練課目進行更換，例如，在高空滲透課目時，即是運用腿袋將訓員雙腿拉高，使身體如在空中，雙手、雙腿張開保持平衡姿態，讓模擬訓練更符合實況；美中不足的是，操傘模擬器沒有風及上升浮力的生理感受，但可以訓練平常幾乎不會發生的各式狀況排除，經實際練習操作，可以大幅縮短實際空跳時遭遇狀況的判斷時間。

空訓中心傘教組教官徐正龍下士表示，使用操傘模擬器是一種非常有趣且教育意義深遠的體驗，尤其對於熱愛跳傘或正在學習跳傘的人來說，是一個安全而有效的訓練工具。優點有提升技術的安全方式、應對突發狀況的訓練、強化目標落地技巧、心態上的信心建立及細緻的學習體驗等等。總體來說，操傘模擬器是一個將技術與安全結合的學習平台，既讓人享受到操控的樂趣，又能在實踐中掌握專業技能。

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