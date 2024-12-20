17共機艦擾台 偵獲3空飄氣球

國防部表示，有3個中共空飄氣球分別於昨日上午7時51分、中午12時19分、下午15時30分，從基隆西南方152浬、清泉崗西南方98浬及西南方34浬進入我國應變區，高度1萬8000呎、1萬6000呎及1萬5000呎，於上午10時2分、中午12時44分及下午15時5消失。（國防部提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部今日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲中共軍機12架次，其中逾越海峽中線進入西南空域計5架次。另有3空飄氣球進入我空域。

國防部今日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲中共軍機12架次，其中逾越海峽中線進入西南空域計5架次。另有3空飄氣球進入我空域。（國防部提供）

國防部今日發布台海周邊海空域動態陳述，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲12架次中共軍機、5艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動。

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國軍資料顯示，9架次共軍主戰機侵擾中部空域，其中2架次逾越海峽中線；3架次共軍主戰機進入西南空域。

國防部另表示，有3個中共空飄氣球分別於昨日上午7時51分、中午12時19分、下午15時30分，從基隆西南方152浬、清泉崗西南方98浬及西南方34浬進入我國應變區，高度1萬8000呎、1萬6000呎及1萬5000呎，於上午10時2分、中午12時44分及下午15時5消失。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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